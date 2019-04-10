Hemşireye saldırdı, kendini böyle savundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHemşireye saldırdı, kendini böyle savundu
GeriGündem Hemşireye saldırdı, kendini böyle savundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan DÖNMEZ/KONYA (DHA)
10.04.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Hemşireye saldırdı, kendini böyle savundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hemşireye saldırdı, kendini böyle savundu

Konya Numune Hastanesi Acil Servisi'nde görevli hemşire Tuğba Yılmaz’a (25) boğazını sıkıp, kafa attığı suçlamasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan Bayram Bülbül (34), savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Bülbül, ifadesinde hemşirenin gözlem altındaki annesine sert davrandığını iddia ederek, ''Aynı hemşirenin, annemin kolunda bulunan iğneyi hızlıca çektiğini gördüm, annemin kolundan kan gelmeye başladı. Bunu görünce kendimi kaybettim'' dedi.

​Olay, 7 Nisan Pazar günü saat 05.30 sıralarında Konya Numune Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle gözlem altında tutulan Ayşe Bülbül'ün kolundaki serum iğnesi, tedavisinin ardından çıkarıldı. Bu sırada hastanın kolunda kanama oluştu. Kanı gören Ayşe Bülbül'ün oğlu Bayram Bülbül, hemşire Yılmaz'ın önce boğazını sıktı, ardından da kafa attı. Doktorlar ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Bayram Bülbül, polis tarafından gözaltına alındı. 'Kamu görevlisine karşı kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen Bayram Bülbül, nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tedaviye alınan hemşire Tuğba Yılmaz'ın ise kaşına dikiş atıldı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayram Bülbül'ün adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına dün itiraz etti. İtiraz üzerine Konya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, Bayram Bülbül hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından yeniden gözaltına alınan Bülbül, tutuklanıp cezaevine konuldu. Sağlık Bakanlığı da soruşturmaya müdahil oldu.

'PİŞMANIM'

Bayram Bülbül, ifadesinde rahatsızlığı nedeniyle ambulansla acil servise götürdükleri annesinin buradaki gözlem odasında tedavi altına alındığını anlattı. Tedavi sırasında hemşire Tuğba Yılmaz'ın annesine sert davrandığını ileri süren Bülbül, ''Hemşire, anneme sert davranıyordu. Tedavi bitti, taburcu olacağımız sırada aynı hemşirenin, annemin kolunda bulunan iğneyi hızlıca çektiğini gördüm, annemin kolundan kan gelmeye başladı. Ben de bunu görünce kendimi kaybettim. Bağırıp, çağırmaya başladım. Ne söylediğimi hatırlamıyorum. Karşımda bu hemşire olduğundan vurmuşum. Görevliler geldi, ortalığı sakinleştirdiler. Bu yaptığım davranışlardan dolayı pişmanım'' dedi.

Hemşireye saldırdı, kendini böyle savundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüştü

AK Parti, Büyükçekmece için olağanüstü itiraz dilekçesini verdi

İsyan ettiren olayda 3 gözaltı

O babaya ilk celsede beraat