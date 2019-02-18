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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA)
18.02.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Hemşirenin acı günü... Çalıştığı hastanede karşısında görünce...

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Hemşirenin acı günü... Çalıştığı hastanede karşısında görünce...

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin altında kalıp, ağır yaralanan Nadire Korucuoğlu (70), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Nadire Korucuoğlu'nun götürüldüğü hastanede hemşire olarak çalışan kızı Dilek Korucuoğlu, kaza geçiren yaralının annesi olduğunu öğrenince şok yaşarken, ölümünün ardından uzun süre gözyaşı döktü.

 Kaza, öğle saatlerinde, Erenler D- 100 yolu Pekşenler mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SL 2209 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Nadire Korucuoğlu'na çarptı. Korucuoğlu, çarpmanın etkisiyle yola savrulup, ağır yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin altına kalarak can verdi
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Kazayı görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Korucuoğlu'nu ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Korucuoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Nadire Korucuoğlu'nun kaldırıldığı hastanede hemşire olarak çalışan kızı Dilek Korucuoğlu, kaza sonrası yaralı olarak getirilen kişinin annesi olduğunu öğrenince şok yaşadı. Annesinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Dilek Korucuoğlu, uzun süre gözyaşı döktü. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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