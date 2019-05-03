Hemşireler Günü ne zaman?
Sağlık sektöründe önemli bir yer kaplayan hemşirelere yönelik özel bir gün olan Hemşireler Günü'nün ne zaman kutlandığı, başta hemşireler olmak üzere pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Peki, Hemşireler Günü ne zaman kutlanıyor?
Sağlık personelleri arasında özel bir yerleri olan hemşirelere özel kutlama ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir gün olan Hemşireler Günü, her yıl mayıs ayında kutlanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Ülkemizde ve dünyada her yıl 12 Mayıs tarihinde kutlanan Hemşireler Günü, bu yıl pazar gününe denk gelecek. Hemşireler Günü bazı ülkelerde tek bir güne sığdırılmayıp bir haftalık dilime de yayılmaktadır. Amerika’da ise bu tarihlere ek olarak 1998 yılından bu yana 8 Mayıs Hemşirelik Öğrencileri günü olarak kutlanmaktadır.
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