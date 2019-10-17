Hemşire olacaktı
Ceylanpınar’da PKK/YPG’li teröristlerin attığı roketin evlerine isabet etmesiyle hayatını kaybeden 11 yaşındaki Elif Terim’in hikâyesi yürek burktu. Patlamalar başladığında korkup dayılarını aradılar. Balkonda beklerken şarapnel parçası kalbine isabet etti. Hemşire olma hayali kuran Elif, bir hemşirenin kucağında can verdi.
İLKÖĞRETİM 6. sınıf öğrencisi Elif, annesi Şaha ve 5 kardeşiyle Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oturuyordu. Resulayn’a teröristlerin attığı roketlerden biri evlerinin 2 sokak ötesindeki eve isabet etti.
TIR şoförü olan baba İbrahim Terim iş için şehir dışındaydı. Evlerine de roket isabet etmesinden korkan anne Şaha Temir, sınıra uzak köyde yaşayan ağabeyini arayarak, “Buralara roket atılıyor, gel bizi al” diyerek yardım istedi. Ağabeyi onları almak için arabasıyla yola çıkarken Elif, annesi ve 5 kardeşi de evlerini terk etmek için hazırlık yaptı. Ağabey, “5 dakika sonra oradayım, çıkın alayım” diyerek telefon açtı. Elif ile küçük kardeşi balkona çıkarak dayılarının yolunu gözlerken Resulayn’dan roket ateşlendi. Evlerinin yakınına düşen roketin patlamasıyla etrafa saçılan şarapnel parçalarından biri Elif’in göğüs kafesinden girerek kalbine saplandı.
Hemen hastaneye kaldırılan Elif, kurtulamadı. Anne Şaha, “Elifim melek gibi bir kızdı. Okulunda takdir alıyordu, çok başarılıydı. Hemşire ablalarını görünce ‘Anne ben de hemşire olacağım’ diyordu. Hayali hemşire olmaktı, hastaneye götürdüğümüzde bir hemşirenin kucağında can verdi. Ne istediniz masum insanlardan, biz size ne yaptık? Elifimi benden aldılar, gözyaşlarımda boğulsunlar” dedi.
ELLERİNDE ARTIK ELİF’İN DE KANI VAR
“Artık onların elinde Elifimin de kanı var” diyen baba İbrahim Terim de teröristlere “Sivillere, masumlara roket atacak kadar aşağılıklar. Ne istediniz sivillerden masum insanlardan? Neyin davasını güdüyorsunuz? Yer altına girerek masum insanlara roket atmak nasıl bir namertliktir? Madem öyle çıkın yer altından, masum insanlarla açıkça savaşın. Elifim gitti, inşallah başka Elifler ölmez, bu teröristlerin hesabı görülür” diye tepki gösterdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle