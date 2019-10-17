Hemşire olacaktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHemşire olacaktı
GeriGündem Hemşire olacaktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hemşire olacaktı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Hemşire olacaktı

Ceylanpınar’da PKK/YPG’li teröristlerin attığı roketin evlerine isabet etmesiyle hayatını kaybeden 11 yaşındaki Elif Terim’in hikâyesi yürek burktu. Patlamalar başladığında korkup dayılarını aradılar. Balkonda beklerken şarapnel parçası kalbine isabet etti. Hemşire olma hayali kuran Elif, bir hemşirenin kucağında can verdi.

İLKÖĞRETİM 6. sınıf öğrencisi Elif, annesi Şaha ve 5 kardeşiyle Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oturuyordu. Resulayn’a teröristlerin attığı roketlerden biri evlerinin 2 sokak ötesindeki eve isabet etti.

Hemşire olacaktı

TIR şoförü olan baba İbrahim Terim iş için şehir dışındaydı. Evlerine de roket isabet etmesinden korkan anne Şaha Temir, sınıra uzak köyde yaşayan ağabeyini arayarak, “Buralara roket atılıyor, gel bizi al” diyerek yardım istedi. Ağabeyi onları almak için arabasıyla yola çıkarken Elif, annesi ve 5 kardeşi de evlerini terk etmek için hazırlık yaptı. Ağabey, “5 dakika sonra oradayım, çıkın alayım” diyerek telefon açtı. Elif ile küçük kardeşi balkona çıkarak dayılarının yolunu gözlerken Resulayn’dan roket ateşlendi. Evlerinin yakınına düşen roketin patlamasıyla etrafa saçılan şarapnel parçalarından biri Elif’in göğüs kafesinden girerek kalbine saplandı.

Hemşire olacaktı

Hemen hastaneye kaldırılan Elif, kurtulamadı. Anne Şaha, “Elifim melek gibi bir kızdı. Okulunda takdir alıyordu, çok başarılıydı. Hemşire ablalarını görünce ‘Anne ben de hemşire olacağım’ diyordu. Hayali hemşire olmaktı, hastaneye götürdüğümüzde bir hemşirenin kucağında can verdi. Ne istediniz masum insanlardan, biz size ne yaptık? Elifimi benden aldılar, gözyaşlarımda boğulsunlar” dedi.

ELLERİNDE ARTIK ELİF’İN DE KANI VAR

“Artık onların elinde Elifimin de kanı var” diyen baba İbrahim Terim de teröristlere “Sivillere, masumlara roket atacak kadar aşağılıklar. Ne istediniz sivillerden masum insanlardan? Neyin davasını güdüyorsunuz? Yer altına girerek masum insanlara roket atmak nasıl bir namertliktir? Madem öyle çıkın yer altından, masum insanlarla açıkça savaşın. Elifim gitti, inşallah başka Elifler ölmez, bu teröristlerin hesabı görülür” diye tepki gösterdi.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Terör örgütüne operasyon! 11'i yakalandı
Beyin cerrahı 8.kattaki evinin balkonundan düştü!
FETÖ kumpas kurmuştu... Cezaevinden ‘Barış Pınarı Harekâtı’na
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Münbiç’te sadece etiket değişiyor'