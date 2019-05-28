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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA- Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
28.05.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Hemşire dehşet anlarını anlattı

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ADANA'da sağlık görevlisi Sinan Üçer (40) ve hemşire eşi Özlem Üçer (35) otomobilleriyle hareket halinde iken iddiaya göre aniden yola çıkan D.Ç.'ye (15) çarptı. Hafif şekilde yaralanan yayaya müdahale eden çift, 2 kişi tarafından sopayla darbedildi.

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  • Yaralıya müdahale eden hemşire ve eşine sopalı saldırı
  • Yaralıya müdahale eden hemşire ve eşine sopalı saldırı
  • Yaralıya müdahale eden hemşire ve eşine sopalı saldırı
  • Yaralıya müdahale eden hemşire ve eşine sopalı saldırı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık görevlisi Sinan Üçer ve hemşire eşi Özlem Üçer otomobille hasta ziyaretinden dönerken, otobüsten inen D.Ç., aniden yola fırladı.

Sinan Üçer'in fren yapmasıyla genç kızın  kolu aracın dikiz aynasına çarptı. Bu sırada Sinan Üçer ve eşi Özlem Üzer, otomobilden inerek hafif yaralanan kıza müdahale etmek istedi. Toplanan kalabalığa hemşire olduğunu söyleyen Üçer, ambulansı arayarak D.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Bu sırada D.Ç., "Kazayı kimseye söylemeyin, babam çok kızar, ambulans çağırmayın" dedi. Daha sonra olay yerinde bulunan 2 kişi, çifte sopalarla vurmaya başladı. Yüzüne aldığı darbeyle gözü moraran Özlem Üçer ve eşi, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

KIZLARI SALDIRI ANINI GÖRÜNTÜLEDİ

Bu sırada otomobilde bulunan Üçer çiftinin 10 yaşındaki kızları tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Anne ve babasının eli sopalı kişiler tarafından darbedildiğini gören P.Ü., çığlık atarak yardım istediği anları kaydetti. Polis ve sağlık görevlilerin olay yerine gelmesiyle saldırganlar kaçarken, D.Ç. ise yapılan müdahalenin ardından evine gitti. Saldırıya uğrayan Sinan Üçer ile Özlem Üçer, şikayetçi oldu.

Adli Tıp Birimi'ne gelerek sağlık raporu alan Özlem Üçer, kendilerini darp eden kişilerin kimliklerinin belli olduğunu belirterek, "Biz 20 veya 30 ile gidiyorduk. Kız aniden önümüze fırladı. Fren yaptık, kolu dikiz aynasına çarptı.

Otomobilden inerek, hemşire olduğumu söyledim, müdahale ettim. Yaralı kız, ambulans istemedi. 2 kişi eşime ve bana sopalarla saldırdı. Biz vurup kaçmadık, her şey çocuğumuzun gözü önünde oldu. Saldırganlardan şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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