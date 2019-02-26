Hemşire anne isyan etti! Ablası ve eniştesi oğluna dehşeti yaşattı

Olay, pazar akşamı Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olan Burcu Y., oğlunu birlikte yaşadıkları annesi Maksude Alp'in yanına bırakıp, nöbete gitti. İddiaya göre, Burcu Y.'nin 9 yaşındaki oğlu B.A.Y. ile teyzesinin 11 yaşındaki oğlu R.E., oturdukları sitenin bahçesinde futbol oynarken kavga etti. R.E. durumu ücretli öğretmenlik yapan annesi Ö.E. ile rehberlik öğretmeni babası A.E.'ya anlattı. İddiaya göre teyze ve enişte, B.A.Y.'yi dövdü. Nöbet bitiminde eve gelen Burcu Y., oğlunun yüzü ile vücudunda kızarıklıklar ve morluklar olduğunu gördü. Sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Burcu Y., eniştesi A.E.'nin oğlu B.A.Y.'yi çekiştirerek, götürdüğünü fark etti.

Görüntüleri alıp, polis karakolunun yolunu tuttu. Polislerin hastaneye götürdükleri B.A.Y.'ya darp raporu alındı. B.A.Y.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde alınan ifadesinde olayı anlatmasının ardından da anne Burcu Y., ablası Ö.E. ve eniştesi A.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'KANIM DONDU'

Öğretmen olan ablası ve eşiyle herhangi bir husumetinin olmadığını belirten Burcu Y., şunları söyledi:

"Ablamla aynı apartmanda oturuyoruz. O akşam nöbetteydim, sabah eve geldiğimde oğlumun yüzünde ve vücudunda morluklar gördüm. Olayı anlatınca çok şaşırdım. Oğluma resmen işkence yapmışlar, oğlum ile yeğenim site bahçesinde top oynarken aralarında tartışma yaşanmış. İki çocuk kavga etmiş, eniştem ve ablam aşağı inip, oğlumu top sahasında dövmüş. Eniştem oğlumu döve döve sürükleyerek, 8'nci kattaki evlerine götürüyor. Kendi evlerinde de oğlumu darp ediyor. Eniştem kollarını tutarak yeğenime 'Gel onu yumrukla, dövmek nasılmış görsün, yumruk at daha hızlı vur' diyerek, oğlumu yeğenime dövdürüyor. Çocuk dövmek istemiyor, eniştem, kendisi yumruk atarak, 'İşte böyle döveceksin' diyor. Yeğenim kıyamıyor ve yapamıyor ama eniştem bu kez onu zorlayıp yüzüne tükürmesini söylüyor. Çocuğumun yüzüne tükürtüyor defalarca. Oğlum anlatınca kanım dondu. Kim olursa olsun, benim çocuğumu hangi hakla böyle bir şiddete maruz bırakır? Öz yeğenlerine bunu yapan bu eğitimciler, başkalarının çocuğuna nasıl davranır? Bu işin peşini bırakmayacağım."

'DÖVMEDİK, AKSİNE DÖVÜLEN BİZİM ÇOCUĞUMUZ'

Burcu Y.'nin eniştesi A.E. ise suçlamaları kabul etmeyerek, yeğenleri B.A.Y.'yi dövmediklerini aksine oğullarının dövüldüğünü savundu. A.E., "Biz kesinlikle çocuğu darp etmedik, dövmedik. Aksine darp edilen bizim çocuğumuz. Pazar günü futbol sahasında onlar tarafından bize silah çekildi. Ben ve çocuk, düştük. Çocuk o zaman yaralandı. Kesinlikle bu suçlamaları kabul etmiyoruz. Biz bir çocuğu darp edecek yetişkinler değiliz. Annenin psikoloji bozuk. Çocuklarına sahip çıkmayan bir anne. Emniyete ifadeye çağrıldık. Ben ve eşim, kendisinden şikayetçiyiz. Emniyette silahla tehdit edildiğimizi ve yaşadıklarımızı anlatacağız" dedi.







