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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Can PEÇE- Arzu ERBAŞ- Selçuk BAŞAR/DHA
08.09.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Hemşin'de felaket! Tek katlı ev çöktü, 24 daireli apartman boşaltıldı

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Hemşin'de felaket! Tek katlı ev çöktü, 24 daireli apartman boşaltıldı

RİZE'nin Hemşin ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelanlarda tek katlı ahşap evin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı, tedbir amaçlı 24 daireli bir apartman boşaltıldı, köy ve mahalle yolları kapandı. Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, ilçede temizlik çalışmasının başladığını, tüm kurumlarla sahada olduklarını ve yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Hemşin ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayıp gece boyu süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede metrekareye düşen 175 kilogram yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Yaltkaya köyünde heyelan sonucu tek katlı bir ev yıkıldı, enkaz altında kalan Mecit Alparslan (85) yaralandı. Köy sakinlerinin yardımıyla enkaz altından çıkarılan Alparslan, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İlçede Hemşin Deresi taştı, bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı. Hemşin Belediyesi ve karayolları ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. İlçeye AFAD ekipleri sevk edilirken, Kaymakamlık bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu.

APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bir sitede 24 dairelik bloğun alt katları, sel suları ve balçıkla doldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinleri, geceyi akrabalarının evlerinde geçirdi. Belediye ekipleri, site çevresinde oluşan su ve balçığını temizlenmesi için iş makineleri eşliğinde çalışma başlattı.

O ANLARI ANLATTILAR

Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürerken, çöken evin enkazı altından yaralı kurtulup hastanede tedaviye alınan Mecit Alparslan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Alparslan'ın yakını İsmet Alparslan, yağmurun şiddetini artırmasıyla panik yaşadıklarını anlatarak, "Çok büyük bir yağmur yağdı. Başımızı dahi dışarı zor çıkarttık. Yeğenim geldi, 'amcamın evi yıkıldı' dedi. Bunun üzerine apar topar üzerimize dahi giymeden yardıma koştuk. Yıkılan evde bulunan diğer yeğenim Oğuz, amcasını evden çıkarmıştı. Bizler de ekiplere hemen haber verdik. Güzergâhta da oluşan sel nedeniyle yol ulaşıma kapanmıştı. Kendi aracımızla yaralı akrabamızı, sağlık ekiplerine yolda teslim ettik. Panik yaşadık. Çok şükür bir can kaybı olmadı" dedi.

Hemşinde felaket Tek katlı ev çöktü, 24 daireli apartman boşaltıldı

'EVİN YIKILDIĞINI DUYUP, DIŞARI KOŞTUK'

Köy sakinlerinden Hayriye Alparslan da, "Dün sabah başlayan yağmur giderek şiddetini arttırdı. Oluk oluk yağmur yağıyordu. Evin yıkıldığını duyduğumuzda hemen dışarı koştuk. Çok ıslandık. Rize'de her zaman sel oluyor ama bu kadar şiddetlisine ilk kez tanık oldum" diye konuştu. 

'TÜM YETKİLİLERLE SAHADAYIZ'

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekâr ise, ilçede metrekareye 175 kilogram yağış düştüğünü, yaraların kısa sürede sarılacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Dün sabah saatlerinde başlayan yağmur gece boyu sürdü. Teyakkuz halindeydik. Verilere göre metrekareye 175 kilogram yağış düştü. Yağmur sonrası afetin boyutlarını sabah görmeye başladık. Bir vatandaşımız heyelanda tek katlı ahşap evin çökmesiyle yaralandı. Şu an sağlık durumu iyi. İlçe merkezinde 24 dairelik bir apartmanın giriş katları sel sularının balçıkla kaplandı. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada hasar tespit ve temizleme çalışmaları başlatıldı. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmaması. Şu an yağış şiddetini azalttı. Tüm yetkililerle sahadayız. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. En kısa zamanda yaralımızı sarıp, eski halimize döneceğiz."

Öte yandan selin vurduğu bölgede; Karayolları ve belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla, kapanan bazı yolları yeniden ulaşıma açma çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. 

Hemşinde felaket Tek katlı ev çöktü, 24 daireli apartman boşaltıldı


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