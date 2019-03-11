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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
11.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hemşerileriyle buluştu

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Hemşerileriyle buluştu

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Erzincan bağlantılı birçok sivil toplum kuruluşunun katıldığı toplantıydı.

Binali Yıldırım hemşerilerine, “Bu seçim, İstanbul’u Cumhuriyet’in 100. yılına taşıyacak kadroların seçileceği bir seçim olacak. İnanıyorum ki, hemşerilerimiz bu seçimde tercihlerini daima birlikten, kardeşlikten yana ve İstanbul’un ortak geleceğinden yana kullanacaklar” diye seslendi.

ULAŞIM BİZİM İŞİMİZ

Binali Yıldırım daha sonra Alevi-Bektaşi derneklerinin yöneticileriyle Florya’daki İBB Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Yarısı Alevi, yarısı Sünni bir köyde doğduğunu belirterek, adını Alevi bir komşusunun koyduğunu anlatan Yıldırım, “Alevi canların, cemevlerinin beklentileri var. Bunların hepsini biliyoruz. Bu sorunları torunlara bırakacak değiliz. Buluşacağız, konuşacağız. Bunları beraber çözeceğiz” diye konuştu.
Florya’daki bir otelde düzenlenen “İş Dünyası ve Sivil Toplu Kuruluşları (STK) Buluşması”na da katılan Yıldırım, şunları söyledi: “Bakırköy’ün derdi bizim derdimiz. Bakırköy’ün geleceği için buradayız. Ülkemiz için çok çalıştık. Ülkenin refahı ve milletin geleceği için taş üstüne taş koyan herkesin başımız, gözümüz üstüne yeri vardır. Biz dersimizi çalıştık. Bakırköy birçok konuda geri kaldı. Ulaşım sorunu var. Ulaşım bizim işimiz. Bakırköy’e 4 metro hattı gelecek. Yetmez. Bakırköy’de deniz taşımacılığı tekrar daha da canlandırılacak. İDO Genel Müdürü iken açtığım bazı hatlar kaldırılmış. Bu hatları tekrar yeniden faal hale getireceğim.” 

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