Hem teröristlere hem destekleyenlere: Bu yaz sıcak geçecek

DAHA HIZLI İLERLEYECEK

“BU sabah itibarıyla 1873 teröristi etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarında bir alanı kontrol altına aldık. Bütün bu sürecin stratejisi vardır ve bu yol haritasını da bizim yavaş yavaş uygulamaya koymamız gerekir. Bölgedeki hâkim tepeler büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekâtın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Afrin şehir merkezini bir an önce kuşatıp teröristlerin dışarıyla temasını kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekâtı sürdüreceğiz.



Bölgede meskun Arap, Kürt, Türkmen nüfus, Türkiye’nin sağladığı huzur ortamından fevkalade memnundur. Ülkemizin varlığı, sadece teröristleri ve terörist sevicileri rahatsız ediyor.



BE VİCDANSIZ, BE AHLAKSIZ

Bizi en çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz kimi ülkelerin sergilediği riyakârlık, hatta ciddiyetsizliktir. (ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nü kastederek) İşte dün bu ülkelerden birinin güya Savunma Bakanlığı sözcüsü çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan Afrin’de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız, Doğu Guta’da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz. Eğer biz sivil, terörist ayırt etmeseydik çoktan zaten Afrin bitmişti. Kemal Efendi’nin ağzıyla hareket etmeyiz.



YALAN MAKİNESİ

Bunu söyleyenler, iddialarını ispatla mükelleftir. PKK’lı teröristleri kırk kılığa sokup, kırk isim değiştirerek meşrulaştırmaya çalışırken düştükleri acınası durumu yüzlerine vurmaktan biz usandık. Onlar utanmadan, arlanmadan hala aynı şeyleri söylemekten bıkmadılar. Üstelik bir yetkililerinin söylediğini öteki yalanlıyor.

Elimizde mesela Münbiç ile ilgili en tepedeki yöneticilerinden başlayarak tüm muhataplarımızın söyledikleri sözlerden oluşan klasörler dolusu bilgi var, video çekimleri var. Bunları önlerine koyduğunuzda haklı olduğumuzu söylüyorlar ama arkamızı döndüğümüzde hemen yalan çarkına geri dönüyorlar. Yalan makinesi.



FIRAT’IN DOĞUSU DA TEMİZLENECEK

Bütçeden 500-550 milyon dolar bunlara destek çıkarsa ne diyeceğiz? ‘Çok hayırlı yoldasınız, iyi yapıyorsunuz’; böyle mi söyleyeceğiz? Terörün nasıl beslendiği belgelerle ortada. Bu yaz hem terör örgütü için hem onu destekleyenler için sıcak geçecek, öyle görünüyor. Önce Münbiç’i teröristlerden temizleyecek, ardından Fırat’ın doğusunun tamamını kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli hale getirene kadar hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz. Rejim kendi topraklarını koruma gayreti içinde değil. Rejim, ülkesinden kaçmış olanlar için gayret harcama peşinde değil. Ama biz bu yola baş koyduk.”



OY ZAYİATI ÖNLENECEK

AK Parti ve MHP olarak kurduğumuz ortak komisyon seçim ittifakıyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Asıl yenilik milletvekili seçimlerinde olacak. Birden fazla parti bir araya gelerek milletvekili seçimine ittifak halinde gidebilecek. Her parti kendi listesiyle seçime gidecek. Hedef, oydaki zaiyatı minimize etmek, adeta yok etmektir. Seçmenler hangi partiyi istiyorsa onun amblemine mührünü vuracak. Oylar birlikte sayılarak toplam milletvekili sayısı belirlenecek. Sonra bu oylar partilere göre bölünecek, toplam milletvekili sayısı herkesin oy listesine göre dağıtılacak. Oluşturulacak seçim ittifakında ancak kendi başına milletvekili çıkarma gücüne sahip partilerin yer alması anlamlı hale geliyor.



BBP ÖRNEĞİ

Herhangi bir siyasi partinin lideri, kendi partilerinden istifa etmeksizin bile başka partinin listesinden aday gösterilebilme imkânı sağlanıyor. Bu partiler seçim pusulasında ittifak bölümünde yer alamayacaklar. Ama aday listesinde bulunmak suretiyle dolaylı bir şekilde bu oluşumda yer alabilecekler. Örneğin Büyük Birlik Partisi başta olmak üzere bu oluşumun üzerinde olmak isteyen ancak oy dağılımı itibariyle kendi başına milletvekili çıkartma imkânı bulunmayan partiler ise ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seçime girebilir.