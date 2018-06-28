Hem tebrik hem davet

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Japonya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti. İki liderin, görüşme kapsamında önümüzdeki dönemde ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri öğrenildi. Görüşmede Sinop’taki nükleer santralın inşasının hızlandırılması kararlaştırılırken iki lider, Arjantin’de gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi’nde bir araya gelme konusunda da sözleşti. G-20 Dönem Başkanlığı’nın 2019’da Japonya’ya geçeceğine dikkati çeken Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tekrar Japonya’da görmekten memnuniyet duyacağını da ifade etti.