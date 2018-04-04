Hem ölüme gönderdiler hem para istiyorlar

Giresun’a bağlı Bulancak Orman İşletme Şefliği’nde çalışan 28 yaşındaki Fatih Gül, 1 Haziran 2015’te Güzelyurt köyünde fidanlama yapılacak alanın düzleştirilmesi anlamına gelen ‘teraslama’ çalışması yapıyordu. Gül’ün kullandığı ‘ekskavatör’ adlı, kepçeli mini iş makinası, yağışlı arazide birden devrildi. Araç, eğimli arazide 150 metre yuvarlanırken, Gül de içinde sıkışarak can verdi.

YETERLİ TEDBİR ALINMAMIŞ

Bilirkişi incelemesinde “paletli iş makinesinin sahanın fiziki güçlükleriyle baş edebilecek teknik yeterliliğe sahip olmadığı” anlaşıldı. Arazi meylinin yüzde 40-60 arasında değiştiği, ormancılık tekniği bakımından çalışmaya elverişli olduğu belirlendi. İş güvenliği uzmanı ise “iş makinesinin araziye uygun olmamasından ve yeterli emniyet tedbirleri alınmamasından” ötürü kazanın yaşandığını bildirdi. Raporda, “Bu tip eğimli ve yumuşak toprak yapısına sahip araziler için daha ağır ve büyük ekskavatörlerin çalıştırılması gerekirdi. Ekskavatörün küçük oluşu, arazide tutunamamasına yol açmış, yuvarlanma hadisesi olmuştur” denildi.

Giresun Orman İşletme Şefliği birinci, Gül ise ikinci derece kusurlu sayıldı. Orman İşletme Müdürü Gültekin Şenlikoğlu ile Bicik Orman İşletme Şefi Ezgi Çelik’e ‘taksirle ölüme sebep olma’ suçundan dava açıldı. “Arazinin orman içi ve dağlık olması ile hava şartları” nedeniyle iki yıldır keşif yapılamadı. Bir sonraki duruşma için 22 Haziran’a gün verildi.

PARAYI AZ BULDULAR

Gül Ailesi, oğullarının ölümünden ötürü tazminat davası açarken, Bulancak Orman İşletme Şefliği vicdanları sızlatacak bir adım attı. Orman İşletme Şefliği iş makinesinin hurdaya çıkmasından ötürü Gül’ün ailesi ve mirasçılarından 37 bin 618 TL 37 kuruş tazminat istedi. Dava dilekçesinde, kazanın Gül’ün hatası ve çalışma sahasının fiziki şartlarına ve iş makinesinin hareket yeteneğine aykırı davranmasından kaynaklandığı savunuldu. Kazadan sonra iş makinesi üzerine hasar incelemesi yapıldığı, 119 bin 677 TL masraf çıktığı, tamir edilebilir olmakla birlikte fiyatın yeni araç fiyatına denk geldiği belirtilerek, “Hurdaya ayrılmasının daha ekonomik bir tercih olacağı belirtilmiştir” denildi. Bedel tespiti için kurulan komisyon ve aracın kaza tarihinde 134 bin, davanın açıldığı 6 Mayıs 2016’da 116 bin 800, bilirkişi tarihi olan 27 Ekim 2017 itibariyle 114 bin 600 TL olduğu yönünde görüş bildirdi. Orman İşletme Şefliği, az buldukları gerekçesiyle rapora itiraz etti.

AVUKAT: KANUNA DA VİCDANA DA AYKIRI

Gül Ailesi’nin avukatı Meral Tombuloğlu, böyle bir talebin hem Borçlar Kanunu’na, hem de vicdana aykırı olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Orman İşletmesi hem kendi kusuruyla işçinin ölümüne yol açıyor hem de tazminat ödemek şöyle dursun, mirasçılardan aracın bedelini istiyor. Bu kabul edilemez. Daha önce, ‘Ölürken bizi zarara uğrattın’ diye dava açıldığını görmemiştim.”