Hem öğretmen, hem öğrenci, hem de sanatçı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHem öğretmen, hem öğrenci, hem de sanatçı
GeriGündem Hem öğretmen, hem öğrenci, hem de sanatçı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Emrah KIZIL-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)
13.11.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Hem öğretmen, hem öğrenci, hem de sanatçı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hem öğretmen, hem öğrenci, hem de sanatçı

ÇUKUROVA Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu Hınar Taşkın (32), 8 yıl önce öğretmen olarak atandığı Diyarbakır'da resimle başladığı sanat yolcuğunu heykeltıraşlıkla devam ettiriyor. Çoğunluğunu satın aldığı atık malzemeleri sanata dönüştüren Taşkın, geçtiğimiz aylarda ilk sergisini açtı. Taşkın, Dicle Üniversitesi İç Mekân Tasarımı Bölümü'nde okurken, bundan sonraki hedefinin ise dünya çapında bir sanatçı olarak tanınmak olduğunu söyledi.

Adana'da Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden 8 yıl önce mezun olan Hınar Taşkın, mezuniyetinin hemen ardından Diyarbakır'da öğretmen olarak göreve başladı. Öğretmenliğinin yanı sıra Taşkın, resim ve heykeltıraş sanatına olan ilgisini yaptığı çeşitli çalışmalarla sürdürdü. Diyarbakır'da görev yaptığı süre içerisinde resim sanatına merak saran Taşkın, kendisini geliştirerek heykeltıraşlık yapmaya başladı. Yaptığı işte daha da ilerlemek için üniversite sınavlarına giren Taşkın, Dicle Üniversitesi İç Mekân Tasarımı Bölümü'nü kazanarak, hem öğretmen hem sanatçı hem de öğrencili olmayı başardı.

ATIK TELLERİ HEYKELE DÖNÜŞTÜRDÜ

2011’den beri sanatla ilgilendiğini anlatan Taşkın, atık telleri heykele dönüştürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Son 3 yıldır heykelle uğraşıyorum. Son 1 yıldır tel üzerine çalışıyorum. Teli atarsak atık olur ama bir heykel için çalışırsak sanat eseri olur. Bu inşaat teli olarak geçiyor. Ben inşaat teli olarak satın alıyorum. Sonrasında çeşitli çalışmalara dönüyor. Etrafımızda gördüğümüz her şeyi, bir ağaç parçasını, bir dal parçasını kullanabiliyorum. Bu bir tel de olabiliyor. Yani inşaatlarda bağlama teli olarak kullanılan bir materyal benim elime geldiğinde bir sanat eserine dönüşebiliyor. Verdiğiniz değerle, ona baktığınız gözle ilgili bir şey bu. Bu biraz bakış açımızla ilgili bir şey. Birkaç ay önce bir sergim oldu. İlk solo sergimdi. Diyarbakır'da A4 Atölyede gerçekleşti. Başka bir sergi ne zaman olur bilmiyorum ama yeni bir şeyler katarak ilerlemeye çalışıyorum. Benim için önemli olan sanatla iç içe olmak sanatla uğraşmak."

‘HOBİ OLARAK BAŞLADIM’

Kendisinin sanat yolculuğunun çok başında olduğunu söyleyen Taşkın, "Kendimi geliştirmek için, bir şeyler katabilmek için çok uzun bir yolum var. Bunun için çok çalışacağım. Hayalim bu alanda çok iyi bir noktaya gelmek. Şu an için odak noktam da bu. Ben bu işe 10 yıl önce hobi olarak başlamıştım. Belki daha da eski. Ama şu anda sanat benim için hobiden çok çok öte bir şey, hayatımın odak noktası. Bütün planlarımı, bütün aldığım kararları, attığım her adımı buna göre planlayarak yapıyorum. Varoluş sebebim bu artık. Öyle düşünüyorum" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle