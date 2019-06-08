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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hem öğretmen açığı hem fazlası var

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Hem öğretmen açığı hem fazlası var

TÜRK Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu Töğretmenmn ‘2018 Eğitim Değerlendirme Raporu’na göre, Türkiye genelinde 41 bin 654 öğretmen fazlası var. Ülke genelindeki öğretmen ihtiyacı ise 153 bin 640. Öğretmen ihtiyacı ve fazlasına yönelik dengesizliklerde en çarpıcı örneklere büyükşehirlerde rastlandı. Birçok şehirde hem norm kadrodan daha fazla sayıda öğretmen hem de öğretmen açığı bulunuyor.

İzmir’de 3 bin 432 öğretmene ihtiyaç varken 2 bin 343 öğretmen norm fazlası. Konya’da 3 bin 879 öğretmene ihtiyaç varken, 1635 öğretmen norm fazlası olarak görev yapıyor. Öğretmen ihtiyacı ve fazlasına yönelik dengesizlikler sadece büyükşehirlerde değil, ilçelerde dahi gözlenebiliyor. Örneğin Aydın’ın Efeler, Balıkesir’in Karesi, Eskişehir’in Odunpazarı ilçelerinde öğretmen fazlası, ihtiyacın iki katından daha yüksek.

Raporda, verilerin kaynağı olarak Sayıştay Başkanlığı belirtilirken sorunun kaynağı şöyle dile getirildi: “Ortaya konan farklar, öğretmen kaynağının ihtiyaç odaklı olarak dengeli şekilde değerlendirilmediğini, çok sayıda öğretmen atıl kalırken, birçok bölgede öğretmen ihtiyacının karşılanamadığını, dolayısıyla hem kaynak israfına sebebiyet verildiğini hem de ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde en önemli etken olan eğitim hizmetinin etkin şekilde sunulmadığını gösteriyor.”

EN ÇOK ‘ÖĞRETMEN FAZLASI’ OLAN 10 İL

Ankara 5.739

İstanbul 2.937

İzmir 2.343

Konya 1.635

Samsun 1.385

Balıkesir 1.363

Malatya 1.239

Aydın 1.122

Eskişehir 1.102

Bursa 991

EN ÇOK ÖĞRETMEN İHTİYACI OLAN 10 İL

İstanbul 28.721

Şanlıurfa 7.487

Bursa.... 5.852

Ankara... 5.169

Gaziantep 4.985

Konya.... 3.879

Van....... 3.838

Diyarbakır 3.419

Antalya.. 3.271

Hatay    2.931

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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