Hem öğretmen açığı hem fazlası var
TÜRK Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu Töğretmenmn ‘2018 Eğitim Değerlendirme Raporu’na göre, Türkiye genelinde 41 bin 654 öğretmen fazlası var. Ülke genelindeki öğretmen ihtiyacı ise 153 bin 640. Öğretmen ihtiyacı ve fazlasına yönelik dengesizliklerde en çarpıcı örneklere büyükşehirlerde rastlandı. Birçok şehirde hem norm kadrodan daha fazla sayıda öğretmen hem de öğretmen açığı bulunuyor.
İzmir’de 3 bin 432 öğretmene ihtiyaç varken 2 bin 343 öğretmen norm fazlası. Konya’da 3 bin 879 öğretmene ihtiyaç varken, 1635 öğretmen norm fazlası olarak görev yapıyor. Öğretmen ihtiyacı ve fazlasına yönelik dengesizlikler sadece büyükşehirlerde değil, ilçelerde dahi gözlenebiliyor. Örneğin Aydın’ın Efeler, Balıkesir’in Karesi, Eskişehir’in Odunpazarı ilçelerinde öğretmen fazlası, ihtiyacın iki katından daha yüksek.
Raporda, verilerin kaynağı olarak Sayıştay Başkanlığı belirtilirken sorunun kaynağı şöyle dile getirildi: “Ortaya konan farklar, öğretmen kaynağının ihtiyaç odaklı olarak dengeli şekilde değerlendirilmediğini, çok sayıda öğretmen atıl kalırken, birçok bölgede öğretmen ihtiyacının karşılanamadığını, dolayısıyla hem kaynak israfına sebebiyet verildiğini hem de ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde en önemli etken olan eğitim hizmetinin etkin şekilde sunulmadığını gösteriyor.”
EN ÇOK ‘ÖĞRETMEN FAZLASI’ OLAN 10 İL
Ankara 5.739
İstanbul 2.937
İzmir 2.343
Konya 1.635
Samsun 1.385
Balıkesir 1.363
Malatya 1.239
Aydın 1.122
Eskişehir 1.102
Bursa 991
EN ÇOK ÖĞRETMEN İHTİYACI OLAN 10 İL
İstanbul 28.721
Şanlıurfa 7.487
Bursa.... 5.852
Ankara... 5.169
Gaziantep 4.985
Konya.... 3.879
Van....... 3.838
Diyarbakır 3.419
Antalya.. 3.271
Hatay 2.931
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