Hem ‘meşru’ diyeceksiniz hem karşı geleceksiniz
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı harekâtı için uluslararası toplumdan gelen eleştirilere tepki göstererek “Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız olduğunu ifade ettik. Yani burada hem ‘meşru’ diyeceksiniz ama yapılan harekâta karşı geleceksiniz” dedi.
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’yi koruma planının NATO tarafından onaylandığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Planda YPG, PYD net bir şekilde var. Ama daha sonra ABD’nin başını çektiği bazı ülkeler, bunu haksız şekilde bloke etmiştir. NATO’nun belgesinde var YPG, PKK. Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler. Ve de DEAŞ’lı teröristler gerçekleştirdiğimiz güvenli bölgede ise bunların serbest bırakılması mümkün değil.”
Çavuşoğlu ayrıca New York Times gazetesi için dün Barış Pınarı harekâtının neden gerekli olduğunu anlatan bir makale kaleme aldı. Bakan Çavuşoğlu, makalede “Harekât, Suriyelileri terör örgütlerinin tiranlığından kurtaracak ve yerinden edilmiş Suriyelilerin güvenli ve gönüllü ülkelerine dönüşüne imkan sağlayacak” diye yazdı
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle