Hem kendini kesti hem Türk kahvesi içti! Vatandaşlar kağıt oynayarak izledi

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, polis meskun mahal de havaya ateş açmaktan bir ay 7 gün hapis cezası ile aranan Yılmaz Bolat'ı yakalamak için evine gitti.

Bu duruma sinirlenen kamyon şoförü Yılmaz Bolat, kaçıp kamyona bindi. Bir süre kamyonla kaçan Bolat, önce Çatalan Caddesinde kamyona kedini kilitledi. Bolat, daha sonra bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Bolat, polisin ikna çabalarına aldırmazken kamyondan çıkıp bu kez de cadde kenarında kahve önünde kendini kesmeye devam etti. Bulduğu bir şişeyi de kırıp kendine zarar veren Bolat'ı polis uzun süre ikna etmeye çalıştı.

"VATANDAŞLAR OKEY OYNAMAYA DEVAM ETTİ"

Bu arada şahıs, kahvenin önünde kedini kesen adamı polis ikna etmeye çalışırken vatandaşlar da olayı kağıt oynayarak izlemeye devam etti. Bu durum bir süre devam etti. Bolat, etrafa zarar vermeye çalışınca polis okey oynayanların kalkmasını istedi. Bunun üzerine vatandaşlar kahvenin içine geçip orada okey oynamaya devam etti. Vatandaşlar sanki hiç bir şey olmamış gibi Bolat'ın kendisini kesmesine aldırmadan hem olayı izleyip hem de içeri de okey oynamaya devam etti.

"HEM KENDİNİ KESTİ HEM TÜRK KAHVESİ İÇTİ"

Bu arada Bolat'ı polis ikna etmeye çalışırken bu duruma vatandaşlar da yardım etmek istedi. Kahveden bir vatandaş Bolat'a Türk kahvesi getirdi. Bolat, kahveyi alarak içerken aynı zamanda kendini kesmeye devam etmesi çekti. Meraklı vatandaşlar da bu anları an be an izledi. Polis bir süre daha Bolat'ı ikna etmeye çalıştı. Ancak Bolat yaklaşık 1 saat polise direndi.

"BİBER GAZLI MÜDAHALEYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Yaklaşık 1 saat böyle devam eden Bolat, bir türlü ikna olmazken daha sonra etraftaki araçlara elindeki bıçakla zarar vermeye başladı. Polis, bunun üzerine harekete geçti. Bir polis Bolat'ın arka tarafına bir anlık boşluğundan faydalanarak geçip elindeki bıçağa tekme atarak yere düşürdü. Diğer polisler de Bolat'a biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Yere yatırılan Bolat'a kelepçe takıldıktan sonra ambulansa alınarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Bolat, tedavi edildikten sonra polis merkezine getirildi.