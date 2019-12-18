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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
18.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hem katil hem istismarcı babaya 30 yıl ceza

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Hem katil hem istismarcı babaya 30 yıl ceza

ANKARA’da Döndü Şengül, eşinin, kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla şikâyet ederek, boşanma davası açtığı gerekçesiyle eşi Şükrü Şengül tarafından öldürülmüştü.

Döndü Şengül’ün öldürülmesine ilişkin dava devam ederken, savcılık öz kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla Şükrü Şengül hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme karar duruşmasında, sanık Şengül’ün hiçbir indirim uygulanmaksızın üst sınırdan 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın velayet hakkının da 20 yıl süreyle kısıtlanmasına hükmetti.

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