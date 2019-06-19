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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ - PARİS
19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hem kâşif hem kargocu

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Hem kâşif hem kargocu

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), insansız keşif ve kargo helikopteri üretti. 13 bin feet yükseklikten uçabilecek helikopter, hem askeri hem de sivil amaçlarla kullanılabilecek, 50 kilograma kadar yük taşıyabilecek.

İKİ AYRI MODEL

Paris’in Le Bourge kasabasında düzenlenen Paris Airshow’a Milli Muharip Uçak’ın (MMU) bire bir ölçülerdeki modeliyle katılan TUSAŞ, dün de insansız keşif ve kargo helikopterini tanıttı. Kargo taşımacılığı ve gözetleme amaçlı olmak üzere iki ayrı model üzerinde çalışan TUSAŞ, Paris’e keşif helikopterini getirdi.

6 SAAT HAVADA KALABİLECEK

İlk uçuş testleri yapılan ve bu yılın sonuna kadar tüm kalifikasyon süreçlerinin tamamlanarak seri üretime hazır hale gelmesi amaçlanan 130 kilogram ağırlığındaki helikopter, 6 saat boyunca havada kalabilecek ve 50 kilogram yük taşıyabilecek. 3.4 metre uzunluğunda, 1 metre yüksekliğindeki insansız helikopter, saatte 93 kilometre hıza ulaşabilecek. Zorlu hava koşullarında, askeri ihtiyaçlar için kullanılacak olan kargo ve keşif helikopteri, aynı zamanda sivil ihtiyaçlar için de kullanıma sunulabilecek. Bu yılın sonunda seri üretime geçilmesi hedeflenen proje kapsamında ilerleyen dönemde helikopterin, dalgalı havalarda hareketli deniz üstü platformlarına da iniş ve kalkış yapabilmesi için çalışma yürütülecek. İnsansız hava aracı ANKA’da edinilen kendini koruma ve jamming özellikleri, bu projeye de uygulanacak.

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