Hem kâşif hem kargocu
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), insansız keşif ve kargo helikopteri üretti. 13 bin feet yükseklikten uçabilecek helikopter, hem askeri hem de sivil amaçlarla kullanılabilecek, 50 kilograma kadar yük taşıyabilecek.
İKİ AYRI MODEL
Paris’in Le Bourge kasabasında düzenlenen Paris Airshow’a Milli Muharip Uçak’ın (MMU) bire bir ölçülerdeki modeliyle katılan TUSAŞ, dün de insansız keşif ve kargo helikopterini tanıttı. Kargo taşımacılığı ve gözetleme amaçlı olmak üzere iki ayrı model üzerinde çalışan TUSAŞ, Paris’e keşif helikopterini getirdi.
6 SAAT HAVADA KALABİLECEK
İlk uçuş testleri yapılan ve bu yılın sonuna kadar tüm kalifikasyon süreçlerinin tamamlanarak seri üretime hazır hale gelmesi amaçlanan 130 kilogram ağırlığındaki helikopter, 6 saat boyunca havada kalabilecek ve 50 kilogram yük taşıyabilecek. 3.4 metre uzunluğunda, 1 metre yüksekliğindeki insansız helikopter, saatte 93 kilometre hıza ulaşabilecek. Zorlu hava koşullarında, askeri ihtiyaçlar için kullanılacak olan kargo ve keşif helikopteri, aynı zamanda sivil ihtiyaçlar için de kullanıma sunulabilecek. Bu yılın sonunda seri üretime geçilmesi hedeflenen proje kapsamında ilerleyen dönemde helikopterin, dalgalı havalarda hareketli deniz üstü platformlarına da iniş ve kalkış yapabilmesi için çalışma yürütülecek. İnsansız hava aracı ANKA’da edinilen kendini koruma ve jamming özellikleri, bu projeye de uygulanacak.
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