Hem karısından hem de kaynanasından dayak yedi

İstanbul'da bir kafede garson olarak çalışan 35 yaşındaki Sinan Kılıç karısından ve kaynanasından yediği dayaklar nedeniyle boşanmaya karar verdi. Ancak iddiasına göre çocuklarını her görmeye gittiğinde yine şiddete maruz kalıyor. Kılıç Kanal D Haber mikrofonlarına isyanını dile getirdi.

ÖNCE KARISI VURDU SONRA KAYINVALİDESİ



Posta'da yer alan habere göre; Çocuklarını görmek için polis eşliğinde evine giden baba yine dayak yedi. Aileyi boşanma aşamasına getiren de bu şiddet oldu. İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 35 yaşındaki Sinan Kılıç, 10 yıl önce eşiyle severek evlendi. Çiftin 2 çocuğu oldu ancak eşinin ailesi ilişkilerine müdahale etmeye başladı.

ÇOCUKLARINI NE ZAMAN GÖRMEK İSTESE DAYAK YİYOR



Sinan Kılıç'ın iddiasına göre; hem eşinden hem de kayınvalidesinden şiddet gördü. Bu yüzden boşanma kararı aldı ancak çocuklarını görmek istediği her an dayak yemeye devam etti. Sinan Kılıç aldığı tehditler ve şiddet yüzünden hem eşinden hem de kayınvalidesinden şikayetçi oldu. Savcılığa giden Sinan Kılıç'a polis koruması verildi. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.