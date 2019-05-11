Hem İstanbul hem Ankara... Böyle görüntülendi
İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren yer yer etkili olan sağanak yağış ve bulutların geçişi ilginç görüntü oluşturdu. Ankara’da da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
İstanbul’u etkisi altına alan yağış ve ardından açan güneşli hava hızlandırılmış görüntülerde ilginç manzaralar oluşturdu. Görüntülerde şehrin bir kısmına yoğun bir şekilde yağmur yağdığı gözükürken sonrasında havanın açıldığı görülüyor. Bulutların hızlandırılan görüntülerdeki hareketlerinde ise ilginç manzaralar oluştu.
ANKARA'DA DA ETKİLİ OLDU
Ankara’da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara'da bir süredir etkili olan soğuk ve yağışlı hava öğle saatlerinde kendini yağmur yağışı olarak gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara girerek korunmaya çalışırken, trafikte ise sürücüler zorlandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle