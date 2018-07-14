Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Hem ehliyetsiz hem pişkin!

    Hem ehliyetsiz hem pişkin!

    İHA
    14.07.2018 - 10:46 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda kırımızı ışıkta durmayan ehliyetsiz sürücü, kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarptı. Bir kişinin yaralandığı kazadan ders almayan pişkin sürücünün, ehliyetsiz araç kullanmaya devam edeceğini söylemesi pes dedirtti.

    Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı Yıldız ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkan Barış Demir, ehliyetsiz bir şekilde kullandığı otomobille kırmızı ışıkta durmayarak kavşaktan dönmeye çalışan Şebnem Verk yönetimindeki otomobile hızla çarptı.

    Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Şebnem Verk, hafif şekilde kolundan yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların çekici yardımı ile çekilmesinin ardından normale döndü.

    Gözyaşları içerisinde kaza anını anlatan Verk, “Yeşil ışıktan geçtiğimde aşağıdan hızla gelen araç bana çarptı. O kadar hızlı geliyordu ki beni öbür tarafa döndürdü. Hayat bu kadar ucuz mu?” diyerek tepki gösterdi.

    Hızlı olmadığını iddia eden ehliyetsiz sürücü Barış Demir ise, “Aşağıdan geliyordum yavaştan vurduk. Araba pert olmuş. Yapacak bir şey yok” dedi.

    Bir daha ehliyetsiz şekilde araba sürüp sürmeyeceği sorulan Demir’in “Burada sürmem kendi mahallemde sürerim” demesi pes dedirtti.

    Hem ehliyetsiz hem pişkin

    Hem ehliyetsiz hem pişkin

    Etiketler: ehliyet
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri