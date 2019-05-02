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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN - İSTANBUL
02.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hem bedeninde kaldı hem de rüyalarında... Parkta kurşun travması

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Hem bedeninde kaldı hem de rüyalarında... Parkta kurşun travması

Pendik’te sekiz ay önce çocuk parkında oynarken bir evden açılan ateşle sırtından vurulan Hiranur ölümden döndü ancak yaşadığı dehşetin izleri halen silinmedi.

İSTANBUL Pendik’te geçen yıl 21 Ağustos’ta meydana gelen olayda 8 yaşındaki Hiranur Demircan, oturdukları Pen Park sitesinin parkında arkadaşlarıyla oynarken sırtında bir acı hissetti. Elini sırtına attığında kan geldiğini görünce koşarak evlerine gitti. Serenay Demircan, kızını hemen hastaneye götürdü. Hiranur’un sırtında ciğerine 2 santim kala bir kurşunun kas dokusuna saplandığı tespit edildi. Hiranur Demircan, 12 saat müşahade altında tutulduktan sonra hayati tehlike olmadığı gerekçesiyle taburcu edildi.

Hem bedeninde kaldı hem de rüyalarında... Parkta kurşun travması

KASTEN YARALAMA

Polisin ifadesine başvurduğu Hiranur’un arkadaşları çocuk parkının yakınında oturan Barış Balcı’nın, olaydan önce kendilerine, “Öbür tarafa gidin orada oynayın” diye bağırdığını, birkaç dakika sonra da bir silah sesi duyduklarını söylediler. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Barış Balcı’nın oturduğu evin penceresindeki perdenin olaydan önce hareket ettiğini tespit edince, Barış Balcı’yı gözaltına aldı. İfadesinde, o sırada evde uyuduğunu söyleyen Balcı, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Olayın basında yer almasının ardından savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alınan Barış Balcı, ‘korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme’ ve ‘olası kastla kasten yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, Barış Balcı hakkında, ‘çocuğu öldürmeye teşebbüs’ ve ‘korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme’ suçlarından 13.5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Hem bedeninde kaldı hem de rüyalarında... Parkta kurşun travması

KORKUYLA UYANIYORUM

Üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen başından geçen bu olayı unutamadığını söyleyen Hiranur Demircan, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Olayı unutamadım. Sürekli aklıma geliyor ve korku hissediyorum. Benim odam çocuk parkına baktığı için odamda yatamıyorum, annem ve babamın yanına gidiyorum. Gece rüyalarıma giriyor ve bir anda korkuyla uyanıyorum. Bir kez o kişiyi rüyamda gördüm ve babama korkunç bir rüya gördüğümü söyledim. Babam güçlükle sakinleştirdi. Artık tek başıma parka gidemiyorum. Daha önce oynadığımız gibi neşeyle oynayamıyorum. Aklıma hemen o olay geliyor. Hatta arkadaşlarım bile eskisi gibi parka gidemiyorlar. Okulda bazen arkadaşlarım sorunca da yeniden o olay aklıma geliyor.”

UNUTULACAK BİR ŞEY DEĞİL

Bunun, unutabilecekleri bir olay olmadığını ve sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyleyen anne Serenay Demircan ise şunları söyledi: “8 ay geçmesine rağmen kızım psikolojik olarak hâlâ düzelmedi. Parka inemiyor. Bazen o kişiyle ilgili ‘Bu adam cezaevinden çıkacak mı, çıkarsa bir şey olur mu?’ gibi sorular soruyor. Psikolojik destek alıyor ama sonuçta çocuk. Panik atak tarzı şeyler geçiriyormuş okulda. Öğretmeni beni çağırdı ve Hiranur’a daha hassas davrandıklarını söyledi. Hiranur’un bazı korkular yaşadığını, ‘Ben ölecek miyim, bana bir şey olacak mı?’ gibi sorular sorduğunu anlattı. Bu olaydan önce benim çocuğumda böyle şeyler yoktu. Olaya kadar gayet neşeli bir çocuktu. Sırtındaki cisim çıkartıldı ama son kontrole gittiğimizde film çektiler ve ufak bir parçanın daha parladığını, metal bir parçanın olduğunu, bunun da önceki cisimden farklı bir noktaya sıçramış olabileceğini söyledi doktorlar. Ufak bir operasyonla bunu da alabilirler. Bir de bu olaydan sonra göğüs bölgesinde sürekli ağrı olmaya başladı. Bunun için de hastaneye gidiyoruz.”

Hiranur yaşadığı dehşeti anlattı
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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