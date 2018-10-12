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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çağlar ÖZTÜRK / DHA
12.10.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

Hem bağırdı hem de sattığı ürünleri etrafa saçtı!

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Hem bağırdı hem de sattığı ürünleri etrafa saçtı!

Adana'da Osman Aslan (54), kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protesto etmek için, kamyonetinin üzerine çıkarak satın aldığı zeytin, salça ve sirkeleri etrafa saçarak, bağırdı. Tren garında Aslan'ı görenler şaşkınlık içinde olan biteni izledi.

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  • Dolandırıldığı söyleyip, sattığı ürünleri etrafa saçtı
  • Dolandırıldığı söyleyip, sattığı ürünleri etrafa saçtı
  • Dolandırıldığı söyleyip, sattığı ürünleri etrafa saçtı
  • Dolandırıldığı söyleyip, sattığı ürünleri etrafa saçtı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İddiaya göre, peynir ve zeytinyağı satışı yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Osman Aslan, arkadaşı M.K.'ye 13 bin liralık zeytinyağı sattı. Aradan geçen süre içerisinde parasını alamayan Aslan, kredi kartlarını da ödeyemeyince mağdur oldu. 

Bir yıldan beri parasını alamadığını iddia eden Aslan, kamyonetinin üzerine M.K.'nin kimlik fotoğrafıyla birlikte 'Bu şahıs beni dolandırdı' yazılı pankart astı ve eline aldığı hoparlör ile yaşadıklarını anlattı. Aslan, M.K.'nin oturduğu sokakta da aylarca dolaşıp dolandırıldığını anlattığını ifade etti.

SATTIĞI ÜRÜNLERİ ETRAFA SAÇTI

Olayın ardından hala parasını alamadığını iddia eden Aslan, Tren İstasyonu önüne geldi. Pazarcılık yaparak geçimini sağladığını belirten Aslan, kamyonetinin üzerine çıkıp sattığı zeytin, salça ve sirkeleri etrafa saçıp hoparlörle bağırdı. Bu sırada, tren yolcuları eylem yapan Aslan'ı görünce cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekti. Eylemin ardından yorgun düşen Aslan ise, ağaç gölgesine giderek oturdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Aslan'ı karakola götürdü. Ayrıca Aslan'a 'Çevreyi kirletmek, çevreyi rahatsız etme' suçlarından para cezası kesildi.

Belediye görevlileri ise, kirlenen yolu temizledi.

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