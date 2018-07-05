Helin’in katiline indirimsiz ömür boyu

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Yetgin, son savunmasını yazılı olarak sundu.

“Yaşadığım ve yaşattığım bu acı olaydan dolayı öncelikle çok pişmanım” diyen Yetgin’in savunması şöyle: “Helin’i bu kadar sevmiş ve alışmışken yaptıklarım ne kadar doğru olabilir ki. Olay tamamen cahilliğimden ve akılsızlığımdan kaynaklandı. Ailem ve Helin’in ailesine yaşattıklarımı görünce kendimden nefret ediyorum. En ağır cezayı alacağımı biliyorum. Yaptığım bu hatayı ve cahilliği göz önüne alarak ve medya baskısı altında kalmadan adaletli bir ceza vereceğinizden hiç şüphem yoktur.”

Mustafa Yetgin

Yetgin’i otomobiliyle olay yerine götüren tutuksuz sanık Haliscan Dağarslan da, “Böyle bir olay olacağını bilmiyordum. Bilseydim gitmezdim” dedi. Mahkeme başkanının, son sözünü sorması üzerine Yetgin, “Az önce arkada Helin’in kardeşi Nehir’i gördüm. Sadece ondan özür dilemek istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme Heyeti, sanık Yetgin’i, ‘tasarlayarak çocuğu kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Yetgin’e ayrıca, Cemil Yıldız’ı öldürmeye teşebbüs, Deniz Morsümbül’ü kasten yaralama, okulda çalışan Gülsen Ölmez’i silahla tehdit ve okul müdürü Olcay Çınar’ı da tehdit suçlarından toplamda 28.5 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Dağarslan ise beraat etti.

Baba Nihat Palandöken duruşma çıkışı, “İyi hal indirimi uygulanmaması en büyük hedefimdi. Onun için çok uğraştım ve indirim almadı” dedi.