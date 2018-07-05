Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Helin’in katiline indirimsiz ömür boyu

    Helin’in katiline indirimsiz ömür boyu

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    05.07.2018 - 22:20 | Son Güncelleme:

    Pendik'te, kendisinden ayrılan eski kız arkadaşı lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken’i okul çıkışı pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldüren Mustafa Yetgin (21), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

    Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Yetgin, son savunmasını yazılı olarak sundu.

    “Yaşadığım ve yaşattığım bu acı olaydan dolayı öncelikle çok pişmanım” diyen Yetgin’in savunması şöyle: “Helin’i bu kadar sevmiş ve alışmışken yaptıklarım ne kadar doğru olabilir ki. Olay tamamen cahilliğimden ve akılsızlığımdan kaynaklandı. Ailem ve Helin’in ailesine yaşattıklarımı görünce kendimden nefret ediyorum. En ağır cezayı alacağımı biliyorum. Yaptığım bu hatayı ve cahilliği göz önüne alarak ve medya baskısı altında kalmadan adaletli bir ceza vereceğinizden hiç şüphem yoktur.”

    Helin’in katiline indirimsiz ömür boyu

    Mustafa Yetgin

    Yetgin’i otomobiliyle olay yerine götüren tutuksuz sanık Haliscan Dağarslan da, “Böyle bir olay olacağını bilmiyordum. Bilseydim gitmezdim” dedi. Mahkeme başkanının, son sözünü sorması üzerine Yetgin, “Az önce arkada Helin’in kardeşi Nehir’i gördüm. Sadece ondan özür dilemek istiyorum” diye konuştu.
    Mahkeme Heyeti, sanık Yetgin’i, ‘tasarlayarak çocuğu kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Yetgin’e ayrıca, Cemil Yıldız’ı öldürmeye teşebbüs, Deniz Morsümbül’ü kasten yaralama, okulda çalışan Gülsen Ölmez’i silahla tehdit ve okul müdürü Olcay Çınar’ı da tehdit suçlarından toplamda 28.5 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Dağarslan ise beraat etti.

    Baba Nihat Palandöken duruşma çıkışı, “İyi hal indirimi uygulanmaması en büyük hedefimdi. Onun için çok uğraştım ve indirim almadı” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Helin Palandöken , cinayeti , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri