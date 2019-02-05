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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İstanbul (DHA)
05.02.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Helin Palandöken'i öldüren saldırganın cezası onandı

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Helin Palandöken'i öldüren saldırganın cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldüren Mustafa Yetgin'in aldığı "ağırlaştırılmış müebbet" ve 28 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı.

İstinaf Mahkemesi, İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Pendik'te 13 Ekim 2017 tarihinde lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldüren, 2 kişiyi de yaralayan Mustafa Yetgin'e verdiği "ağırlaştırılmış müebbet" ve 28 yıl 6 aylık hapis cezasına ilişkin yapılan başvuruları karara bağladı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu, kararda herhangi bir isabetsizlik olmadığını belirterek tarafların İstinaf başvurularını esastan reddetti.

Sanık aleyhine verilen ceza 5 yılın üzerinde olduğu için, tarafların İstinaf Mahkemesi'nin onama kararını Yargıtay'a taşıma hakları bulunuyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mustafa Yetgin, 13 Ekim 2017 tarihinde lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürmüş, Palandöken'in iki arkadaşını da yaralamıştı.

Olaydan sonra tutuklanan Mustafa Yetgin hakkında iddianame düzenlenmiş, İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilerek yargılama başlamıştı.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Temmuz 2018 tarihinde yaptığı karar duruşmasında Mustafa Yetgin'i, "Çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahla kasten yaralama", "Silahla tehdit" suçlarından da 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

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