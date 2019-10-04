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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.10.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Helikopterler destek verdi! İstanbul'da Kurt Kapanı-15 denetimi

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Helikopterler destek verdi! İstanbul'da Kurt Kapanı-15 denetimi

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği "Kurt Kapanı-15" denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul genelinde saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında, 'Kurt Kapanı-15' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Kurulan noktalarda narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi.

Helikopterler destek verdi İstanbulda Kurt Kapanı-15 denetimi

Uygulama yapılan yerlerden bir de Kadıköy Kuşdili Caddesi oldu. Ekipler şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yaptı."Zorro" isimli narkotik köpeği de burada görev aldı. Denetimler saat 16.00'ya kadar sürecek.

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