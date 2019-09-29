Helikopterler 80 KM daha doğuya uçtu
Türkiye ile ABD, Suriye’de Fırat’ın doğusunda dün sabah 7’nci ortak hava devriyesi yaptı. Bu devriyeye de daha önceki 6 devriyede olduğu gibi ikisi Türk Hava Kuvvetleri, ikisi de ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 4 helikopter katıldı. Akçakale’de kurulu Müşterek Harekât Merkezi’nden saat 10.30’da kalkan helikopterler önce Tel Abyad’ın merkezi ile biraz güney kırsalına indikten sonra doğuya doğru yöneldi.
Helikopterler Tel Abyad ile Resulayn arasındaki yaklaşık 80 kilometrelik mesafede terör örgütü PYD/YPG’ye ait olduğu iddia edilen imha edilmiş mevzileri ile yine terör örgütünün bölgede ne boyutta hareketli olduğunu ve ağır silahlarını çekip çekmediğini tespit etmeye çalışti. 15 kilometre (km) kadar derinliğe indiği öğrenilen helikopterlerin ortak devriyesi yaklaşık bir saat sürdü. Milli Savunma Bakanlığı da 7’nci ortak hava devriyesinin güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında yapıldığını duyurdu. Aynı bölgede şimdiye kadar iki kez de zırhlı araçlarla ortak kara devriyesi yapılmıştı.
ESAD YİNE BAŞLADI
Ankara’da 16 Eylül’de yapılan üçlü Suriye Zirvesi’nden sonra İdlib’in güneyinde saldırılarını azaltan rejim güçleri, önceki geceden itibaren muhalif mevziler ile yerleşim yerlerini yeniden yoğun şekilde hedef almaya başladı. Esad birlikleri Halep’in batı kırsalındaki Han El Assal’da bulunan elektrik santralını vurdu. Han Şeyhun’u ele geçirdikten sonra burada üs kuran Esad ordusu, İdlib’in güneyinde Maarat El Numan, Kefer Avayd, Kefer Kuveyt, El Tah, Maare Harmah gibi yerleşim yerlerine de top ve roket atışı yaptı. Yerel muhalif kaynaklar saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin yaralandığı bilgisini verdi.
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