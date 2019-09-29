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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
29.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Helikopterler 80 KM daha doğuya uçtu

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Helikopterler 80 KM daha doğuya uçtu

Türkiye ile ABD, Suriye’de Fırat’ın doğusunda dün sabah 7’nci ortak hava devriyesi yaptı. Bu devriyeye de daha önceki 6 devriyede olduğu gibi ikisi Türk Hava Kuvvetleri, ikisi de ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 4 helikopter katıldı. Akçakale’de kurulu Müşterek Harekât Merkezi’nden saat 10.30’da kalkan helikopterler önce Tel Abyad’ın merkezi ile biraz güney kırsalına indikten sonra doğuya doğru yöneldi.

Helikopterler Tel Abyad ile Resulayn arasındaki yaklaşık 80 kilometrelik mesafede terör örgütü PYD/YPG’ye ait olduğu iddia edilen imha edilmiş mevzileri ile yine terör örgütünün bölgede ne boyutta hareketli olduğunu ve ağır silahlarını çekip çekmediğini tespit etmeye çalışti. 15 kilometre (km) kadar derinliğe indiği öğrenilen helikopterlerin ortak devriyesi yaklaşık bir saat sürdü. Milli Savunma Bakanlığı da 7’nci ortak hava devriyesinin güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında yapıldığını duyurdu. Aynı bölgede şimdiye kadar iki kez de zırhlı araçlarla ortak kara devriyesi yapılmıştı.

ESAD YİNE BAŞLADI

Ankara’da 16 Eylül’de yapılan üçlü Suriye Zirvesi’nden sonra İdlib’in güneyinde saldırılarını azaltan rejim güçleri, önceki geceden itibaren muhalif mevziler ile yerleşim yerlerini yeniden yoğun şekilde hedef almaya başladı. Esad birlikleri Halep’in batı kırsalındaki Han El Assal’da bulunan elektrik santralını vurdu. Han Şeyhun’u ele geçirdikten sonra burada üs kuran Esad ordusu, İdlib’in güneyinde Maarat El Numan, Kefer Avayd, Kefer Kuveyt, El Tah, Maare Harmah gibi yerleşim yerlerine de top ve roket atışı yaptı. Yerel muhalif kaynaklar saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin yaralandığı bilgisini verdi.

 

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