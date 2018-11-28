Helikopterin enkazı kaldırıldı
SANCAKTEPE’de düşen ve 4 askerin şehit olduğu helikopterin enkazının üzerindeki çalışmalara dün sabah saatlerinde devam edildi.
Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi de olay yerinde çalışma yaptı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, sokağın girişleri vinç ve TOMA ile kapatıldı. Çevredeki binalardan görüntü almaya çalışan basın mensupları, polisler tarafından aşağıya indirildi. Helikopterin her bir parçası tek tek toplanarak fotoğrafları çekildi. Yapılan incelemelerin ardından vinç yardımıyla TIR ve kamyona yüklenen helikopter enkazı, olay yerinden götürüldü. Enkazın kaldırılmasının ardından, yoğun bir mazot kokusunun kapladığı sokağa itfaiye tarafından köpük sıkıldı. Ardından belediye ekipleri sokağı tazyikli su ile yıkadı.
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