Helikopter soruları
SANCAKTEPE’de beş askerin şehit olduğu askeri helikopter kazasıyla ilgili Sancaktepe Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na sorular yöneltildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında başsavcılık, Sancaktepe Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na yazdığı yazıyla “Helikopterin envantere girdiği tarihten itibaren tüm bakım, onarım, yaptığı uçuşlara ilişkin belgeler nelerdir? Helikopter kaç yaşında? Helikopterdeki askerlerin görevleri nelerdir? Helikopterdeki askerlerin resmi görevlendirme emirleri nelerdir” diye sordu. Soruşturma devam ederken, daha önce otopsi savcısında bulunan dosyaya, Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Levent Bilgi bakacak. Başsavcılığın başlattığı soruşturmanın yanı sıra Sancaktepe Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nın da kazayla ilgili idari soruşturma yürüttüğü, kaza kırım heyetinin ise helikopterin düşmesiyle ilgili teknik bir rapor düzenleyeceği öğrenildi. Soruşturma dosyasının, gönderilecek belgelerin ardından, uçak mühendisi ve muharip sistem helikopterleri sevk ve idaresinde görev almış uzmanlardan oluşacak uzman bilirkişilere gönderilerek kazayla ilgili rapor isteneceği de bildirildi.
EĞİTİM UÇUŞUNDAYDI
UH-1 tipi helikopter, 26 Kasım 2018 günü saat 10.32’de eğitim uçuşu için iki subay, iki astsubay ve bir uzman çavuşla Sancaktepe Samandıra’daki 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan havalandı. Helikopter 30 dakika sonra 11.02’de acil olarak askeri bölgeye yöneldi. Ancak helikopter askeri bölgeye yaklaşık 25 metre kala evlerin arasına düştü.
Kazada Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Teknisyen Astsubay Emre Vahit Bekli, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever ve Uzman Çavuş Şahin Aslan şehit olurken Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz ise ağır yaralandı.
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz da 25 Aralık 2018 günü şehit oldu.
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