Helikopter soruları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHelikopter soruları
GeriGündem Helikopter soruları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aziz ÖZEN/İSTANBUL
03.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Helikopter soruları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Helikopter soruları

SANCAKTEPE’de beş askerin şehit olduğu askeri helikopter kazasıyla ilgili Sancaktepe Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na sorular yöneltildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında başsavcılık, Sancaktepe Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na yazdığı yazıyla “Helikopterin envantere girdiği tarihten itibaren tüm bakım, onarım, yaptığı uçuşlara ilişkin belgeler nelerdir? Helikopter kaç yaşında? Helikopterdeki askerlerin görevleri nelerdir? Helikopterdeki askerlerin resmi görevlendirme emirleri nelerdir” diye sordu. Soruşturma devam ederken, daha önce otopsi savcısında bulunan dosyaya, Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Levent Bilgi bakacak. Başsavcılığın başlattığı soruşturmanın yanı sıra Sancaktepe Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nın da kazayla ilgili idari soruşturma yürüttüğü, kaza kırım heyetinin ise helikopterin düşmesiyle ilgili teknik bir rapor düzenleyeceği öğrenildi. Soruşturma dosyasının, gönderilecek belgelerin ardından, uçak mühendisi ve muharip sistem helikopterleri sevk ve idaresinde görev almış uzmanlardan oluşacak uzman bilirkişilere gönderilerek kazayla ilgili rapor isteneceği de bildirildi.

EĞİTİM UÇUŞUNDAYDI

UH-1 tipi helikopter, 26 Kasım 2018 günü saat 10.32’de eğitim uçuşu için iki subay, iki astsubay ve bir uzman çavuşla Sancaktepe Samandıra’daki 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan havalandı. Helikopter 30 dakika sonra 11.02’de acil olarak askeri bölgeye yöneldi. Ancak helikopter askeri bölgeye yaklaşık 25 metre kala evlerin arasına düştü.

Kazada Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Teknisyen Astsubay Emre Vahit Bekli, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever ve Uzman Çavuş Şahin Aslan şehit olurken Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz ise ağır yaralandı.

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz da 25 Aralık 2018 günü şehit oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Üniversiteli Elif'ten acı haber!

'Cumhur ittifakına uymayanlar kusura bakmasın'

Kampüste dehşet! Öğrenci, üniversite hocasını vurdu

Çete çökertildi, 1 milyon 650 bin lira kurtarıldı