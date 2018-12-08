‘Helikopter pisti’ davasında beraat
İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın kararıyla İstanbul Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi ile altı belediye çalışanı, yeşil alana mevzuata aykırı olarak helikopter pisti yaptırıp pisti Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun kullanımına sundukları iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada beraat etti.
Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, pistin İstanbul Valiliği’nin kayıtlarına geçtiği, mevcut yerde AFET Koordinasyon Merkezi bulunduğu, kamu zararı oluşmadığı, iddia edildiği gibi tek bir firmaya değil, bakanlıklar dahil başka kurumlara da kullandırıldığı ve karşılığında ecrimisil alındığı belirtildi. Hâkim Enver Kumbasar, suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.m Aziz ÖZEN
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