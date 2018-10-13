Helikopter kazasına lazerli tespit önlemi
Türkiye’de son 25 yılda 34 askerin şehit olduğu, tele çarpma sonucunda meydana gelen helikopter kazalarına karşı lazer tabanlı tespit projesinde son aşamaya gelindi.
METEKSAN Savunma, yer testleri başarıyla sonuçlanan sistemin helikopter platformlarına entegrasyonu için çalışma başlattı. METEKSAN Savunma Genel Müdürü Tunç Batum, lazer tabanlı Helikopter Engel Tespit Sistemi’nin yer testlerinin de başarıyla tamamlandığını kaydetti. Batum, yakın zamanda helikopter platformlarına entegrasyonu için çalışma başlatacakları sistemi iki yıl içinde ürünleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Savunma Sanayi Başkanlığı da (SSB), kurumlardan elde edilen verilerin bir veritabanına işlenmesi yöntemiyle çalışan mevcut yöntem yerine yeni bir arayışa girdi.
1 SANTİMLİK TELİ GÖRÜYOR
Harita güncellenmesinde yaşanabilecek sorunların yanı sıra sınır ötesi operasyonlarda daha kullanışlı olması açısından askerin de talebiyle METEKSAN, tehdit oluşturabilecek nesnelerin lazer algılayıcıyla tespitini sağlayacak sistemi geliştirdi ve yer testlerini tamamladı. Sistem geliştirme çalışmaları kapsamında, 1 cm kalınlığındaki yüksek gerilim hattının 1.5 km mesafeden saniyede 100 bin kez örneklenmesi başarılırken, 1 km mesafeden cm/sn hassasiyetinde doppler hız tespiti de yapılabildi. Sistem ile görüş mesafesinin düştüğü karlı, yağmurlu ve sisli hava şartlarında da gerilim hatlarının tespit denemeleri başarıyla sağlandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle