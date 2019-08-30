Helal olsun sana Yasemin! Küçük Yasemin lösemi hastalarına umut oluyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHelal olsun sana Yasemin! Küçük Yasemin lösemi hastalarına umut oluyor
GeriGündem Helal olsun sana Yasemin! Küçük Yasemin lösemi hastalarına umut oluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
30.08.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Helal olsun sana Yasemin! Küçük Yasemin lösemi hastalarına umut oluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Helal olsun sana Yasemin! Küçük Yasemin lösemi hastalarına umut oluyor

Diyarbakır'da 9 ay önce lösemi teşhisi konulan 9 yaşındaki Yasemin Bulak'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler yoğun ilgi görüyor

Diyarbakır'da 9 ay önce lösemi teşhisi konulan 9 yaşındaki Yasemin Bulak, sosyal medyada paylaştığı görüntüler ile aynı hastalıkla mücadele eden diğer çocuklara moral veriyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan ve 9 ay önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkiklerde lösemi teşhisi konulan 9 yaşındaki Yasemin Bulak, bir yandan sağlığına kavuşmak için zorlu bir tedavi sürecine girerken diğer yandan aynı hastalık ile boğuşan akranlarına moral vermek amacıyla sosyal medyada görüntü paylaşıyor.

PAYLAŞIMLAR YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Şahin ve Sibel Bulak çiftinin iki çocuğundan biri olan Yasemin'in, kendisi gibi lösemi olan çocuklara moral vermek amacıyla yaptığı paylaşımlar yoğun ilgi görüyor. Yasemin Bulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 aydır lösemiyle mücadele ettiğini, kendisi gibi hasta olan çocukların ümitsizliğe kapılmaması için sosyal medyada çektiği görüntüleri paylaştığını söyledi.

"Bu hastalığın en önemli ilacının mutluluk olduğunu belirtmek istiyorum. Diğer çocuklar morallerini bozmasınlar, mutlu olsunlar. Her geçen gün takipçi sayım artıyor, takipçi sayım artarken mutlu oluyorum. Hastalığın yenilebilir bir hastalık olduğunu ve çok üzülmemelerini anlatıyorum." diyen Bulak, iyileşinceye kadar çekeceği görüntüleri sosyal medyada takipçileri için paylaşmayı sürdüreceğini belirtti.

Diyarbakır'ın ardından tedavisinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde devam edeceğini dile getiren Bulak, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tedavi olacağım yeni hastane çok güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

Helal olsun sana Yasemin Küçük Yasemin lösemi hastalarına umut oluyor

Büyüyünce hemşire olmak istediğini aktaran Bulak, şöyle konuştu:

"Tüm çocuklara seslenmek istiyorum. Lösemili çocuklar hiç üzülmesin, bizim tek ilacımız mutluluktur. Saçlarımız da yavaş yavaş uzayacak, üzülmelerine gerek yok."

Anne Sibel Bulak ise, hastalığın ilk gününden itibaren çok zor günler geçirdiklerini anlatarak, "Kızım sosyal medyada görüntü paylaşmak isteyince önce onu uzak tutmayı tercih ettik. Ancak paylaştığı görüntülerle mutlu olduğunu görünce teşvik edip desteklemeye başladık." diye konuştu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
FETÖ’nün Malezya sorumlusu Türkiye’ye getirildi
Bakan Akar'dan önemli açıklama: 'Bizzat görmek istiyoruz'
'Cumhuriyeti canımız pahasına koruyacağız'
Adana’da törende çelenk krizi! Belediye Başkanı gecikti, vali izin vermedi