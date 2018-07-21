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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.07.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Helal olsun sana! Küçük kız mezarlığı sordu taksisine bindi ve...

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Helal olsun sana! Küçük kız mezarlığı sordu taksisine bindi ve...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ablasıyla tartışıp evden kaçan 14 yaşındaki kızı durumundan şüphelenen taksici ailesine teslim etti.

Mersin'den 15 gün önce İslahiye ilçesine taşınan Yiğit ailesinin 14 yaşındaki kızı, ablasıyla tartışarak evden kaçtı. Bindiği şehir içi dolmuşla merkeze gelen kız çocuğu yer bilmediği için 15 yıldır taksicilik yapan Mustafa Koyuncu'ya mezarlığın adresini sordu. Taksicinin 'bu saatte oraya gidemezsin seni götüreyim' teklifine 'param yok' diye yanıt veren genç kıza taksici 'para önemli değil gel seni bırakayım' dedi. Bunun üzerine taksiye binen kız çocuğunu istediği yere götüren taksici kızın indikten sonra yön gözetlediğini gördü. 14 yaşındaki kızın durumundan şüphelenen taksici kızı takip etmeye başladı. Kıza 'gel seni evine bırakayım' deyince kız taksiye bindi. Taksici, kızın verdiği iletişim numaraları sayesinde ailesine teslim etti.

 "KENDİ KIZIM GELDİ AKLIMA"

15 yıldır taksicilik yapan Mustafa Koyuncu kızın durumundan şüphelendiğini belirterek, "Saat 23.00 sıralarında müşteri bekliyordum. Bir kız çocuğu bana mezarlığı sordu, 'hayrola kızım' dedim, 'mezarlığın orada halamın evi var, oraya gideceğim' dedi. O gün de yollarda çalışma nedeniyle her taraf kapalıydı, trafik çok yoğundu. Buna rağmen 'gel kızım seni halana götüreyim' dedim. Bana 'amca param yok' dedi. Kız çocuğu binmek de istemedi, 'kızım para önemli değil bu gece vakti ben seni halana bırakayım' dedim. Geldi bindi arabaya mezarlığın oraya geldiğimizde arabada indi. Kız çocuğunda bir tedirginlik belirdi, korku ile karışık şimdi ben bu kızı burada bıraksam başına bir iş gelse sorumlusu benim ve vicdan azabı çekerim dedim kendi kendime. Kendi kızlarım çocuklarım aklıma geldi. Aracın içinde aynada takip etmeye başladım. Tekrar kızın yanına gelerek 'kızım senin halanlar evde yok ise seni bir başka akrabana teslim edeyim, yoksa benim kızların yanına götüreyim aileni bulana kadar' dedim. 'Yok amaca ben mezarlığa gideceğim' dedi. Gecenin 23.00 kız çocuğunu tekrar arabaya bindirdim ilçe merkezine seyir halinde bazı iletişim bilgilerini aldım. Kız çocuğu biraz sakinleşti ve tüm gerçekleri anlattı. 'Ablamla kavga ettim evden kaçtım' dedi. 'Buraya yeni taşındık o yüzden buraları bilmiyorum' dedi. Birkaç yer söyleyince Serinevler Toki olduğunu anladım. Bu arada annesinin telefon numarasını aldım, annesini aradım. 'Hanımefendi kızınız olduğu söyleyen bir kızımız var yanımda' dedim. Tarif ettiği yere gittim. Gittiğimde polis, jandarma ve vatandaşlar Z.Y.'yi aradıklarını söyledi yaklaşık 3 saattir. Burada benim amacım para değil amacım insanlık. Bugün buna yarın benim başıma ya da benim ailemde birinin başına gelebilir. Son dönmedeki çocuk kaçırma olayı ve kız çocuğunun mezarlığa gitmesi benim burada kuşkulandırdı. O yüzden kızı bırakmadım. 3 ya da 5 yaşındaki kız çocuklarına kötülük yapılıyor ise ben bu kız çocuğunu yalnız bırakmadım. Annesi bana teşekkür etti. Çok mutlu oldum" dedi.

"TAKSİCİ MUSTAFA AĞABEYİN ÖZVERİLİ VE DİKKATLİ OLUŞU O KIZ ÇOCUĞUNU KURTARDI"

Serinler Mahalle Muhtarı Yüksel ise, "Kız çocuğunun kaybolduğunu duyunca sitedeki tüm kameraları açtık ve kızın hangi yöne gittiğini araştırdık. Burada jandarma ve polis çok titiz bir çalışma yaparak site içini dışındaki bağları didik aradılar ve cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Burada tüm site sakinleri kendi çocuğu kaybolmuşçasına bir arama yapması beni çok duygulanırdı. Ancak burada taksici Mustafa ağabeyin özverili ve dikkatli oluşu o kız çocuğunu kurtardı. Biz kız çocuğunun bulmasında ötürü kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Muhtar Yüksel, taksici Koyuncu'ya çiçek takdim etti.

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