Hekimlerden ‘beyaz nöbet’
Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası’nın Meclis’ten geçmesi için Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısı ile tüm Türkiye’de nöbete başladı. Her gün bir hafta boyunca belirli yerlerde 18.00-20.00 arası hekimler beyaz önlüklerini giyerek nöbet tutacak.
TTB’nin 2014 yılından bu yana TBMM’ye sunduğu “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın yasalaşması için hekimler 10 Ekim itibarıyla tüm Türkiye’de “beyaz nöbet”e başladı. Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla önceki gün Kuğulu Park’ta da beyaz önlükleri ile nöbete katılan hekimler “Artık yeter! Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın” başlıklı bildirileri yurttaşlara dağıttı. Beyaz nöbete, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK Ankara Temsilcisi Tayfun Görgün, SES Ankara Eş Şube Başkanları Rona Temelli ve Hüsnü Yıldırım ile CHP Milletvekilleri Murat Emir, Servet Ünsal, Ali Şeker, HDP Milletvekilleri Necdet İpekyüz, Rıdvan Turan, Semra Güzel ve Habip Eksik katılarak destek verdi.
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