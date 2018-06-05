Hediye mayo ile gelen madalya

TEŞEKKÜR EDERİM

“Mahmut amca ve ‘mayoklinik’ çalışanları mayomu diktiğiniz için size yazmak istedim. Elinize sağlık mayom harika olmuş. Babam benim için ücret almadığınızı, çok iyi bir esnaf ve çok düşünceli insanlar olduğunuzu söyledi. Çok teşekkür ederim. Bu arada İtalya’da bronz madalya kazandım. Ellerinizden öperim.”

Bu mesaj, 12 yaşında ampute bir sporcu olan Koral Berkin Kutlu tarafından İtalya’nın Lignano şehrinde, 20-28 Mayıs’ta düzenlenen Yüzme Dünya Serileri Yarışması’nın ardından mayo terziliği yapan firmanın sahibine gönderildi. Facebook messenger uygulaması üzerinden gönderilen mesajı firmanın sahibi, kendi sosyal medya hesabından Berkin’in İtalya’da katıldığı yarışmadaki fotoğrafı ile paylaştı.

YETİŞTİRDİLER

Anne Nihan Kutlu, Berkin’in yarışlara katılabilmesi için Spor Gönüllüleri Derneği’nin sponsor olduğunu belirterek, “İtalya’daki yarış öncesinde dernek, Berkin’e sponsor oldu. Malzemeleri yarışa kısa bir zaman kala bize ulaştı. Yüzerken giyeceği mayo Berkin’in bacakları için tam olarak uygun değildi. Yüzmede mayo çok önemli. Biz de mayoyu diktirmek istedik. Mayo Klinik firmasının iyi olduğunu söylediler. Fazla zamanımız yoktu. Eşim, durumu İtalya’daki firma ile görüşünce yetiştireceklerini, Berkin için ücret almayacaklarını söylemişler. Son dakikada mayoyu yetiştirdiler. Bundan sonrası için de Berkin’in tüm terzi ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacaklarını bize ilettiler. Berkin de yarış sonrası Facebook üzerinde teşekkür etmiş” dedi.

EN KÜÇÜK SPORCU

Oğlunun, İtalya yarışında elde ettiği derece ile ağustos başında düzenlenecek Paralimpik Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandığını kaydeden anne Kutlu, şunları da söyledi: “Berkin geçen yıl 11 yaşındayken katıldığı bir yarışmada elde ettiği derece sayesinde Avrupa Şampiyona’sında yarışmaya hak kazanmıştı. Ancak yaşı küçük olduğu için şampiyonaya katılamamıştı. Bu yıl şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Berkin şampiyonaya katılabilmek için barajı geçen en küçük Türk çocuk. Dünyada da bu yaşta, barajı geçebilen sporcu sayısı çok az. Günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanıyor. Berkin’in 25 altın,10 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 36 madalyası var. Antrenörleri Berkin’in ileride çok daha başarılı bir sporcu olacağını söylüyor.”