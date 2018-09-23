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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
23.09.2018 - 21:12, Son Güncelleme:

‘Hedefimiz en yüksek uzlaşma’

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‘Hedefimiz en yüksek uzlaşma’

MECLİS Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İçtüzüğü’nün yeni yönetim sistemine uyumuyla ilgili, “Mümkün olan en yüksek düzeyde uzlaşma aranması hedefimizdir. Ancak bu mümkün değilse demokrasinin kuralları işlemeye devam eder, işleyiş çözümsüz kalmaz. Ama tercihimiz uzlaşma yönündedir” dedi.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım şunları söyledi: “Yeni dönemde içtüzüğün uyarlanması meselesi var. Bilindiği gibi mevcut içtüzük, parlamenter sisteme uygun olarak icra ettiğimiz bir içtüzüktür. Şimdi bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre yeniden uyumlaştırılması var. Belki yeni düzenlemeler olması da söz konusudur. İçtüzük bir anlamda TBMM’nin anayasası niteliğindedir. O bakımdan mümkün olan en yüksek düzeyde uzlaşma aranması hedefimizdir. Ancak bu mümkün değilse demokrasinin kuralları işlemeye devam eder, işleyiş çözümsüz kalmaz. Ama tercihimiz uzlaşma yönündedir. Ayrıca iki tane yurtdışına asker gönderme tezkeresinin yenilenmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı’nın gönderdiği bir tezkere var. Bunlar da süreç içinde Meclis’te görüşülecek.

AF GÖRÜŞÜM BENDE SAKLI

Ben TBMM Başkanı olmadan partimin af konusundaki düşüncesini biliyorsunuz. Dolayısıyla, şu andaki sorumluluğum itibarıyla benim Meclis’e gelecek tekliflerle ilgili görüşlerimin çok da Meclis’in çalışma sistemine uygun olmayacağını düşünüyorum. Görüşlerim bende mahfuzdur ancak bundan sonra bütün grupların vereceği teklifler Meclis içerisinde değerlendirilecek, müzakereleri yapılacak ve sonuç tahakkuk edecektir. TBMM’ye sunulan bütün kanun teklifleri nasıl işlem görüyorsa bu da aynı şekilde işlem görecek. Tabii ki daha teklif sunulmadığı için detaylarını, takdir edersiniz, ben açıklamaya mezun değilim. Parti yetkilileri bu konuda kamuoyuna gerekli bilgileri de vermiş bulunuyor.

SÜREÇ DEVAM EDECEK

(Enis Berberoğlu kararı) Bu karar üzerinde hukukçular tartışıyor, farklı görüşler var ama bu tartışmanın ötesinde bir gerçek var. Bu karardan sonra Sayın Enis Berberoğlu serbest kalmıştır, tahliye edilmiştir, bu önemlidir. Bundan sonraki süreç, kendi seyri içerisinde devam edecektir.”

‘Hedefimiz en yüksek uzlaşma’

YARALIYA YARDIM ELİ

ÖZBEKİSTAN’a giden Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı güzergâhında denk geldiği kazaya müdahale etti. Pursaklar’daki kaza yerinde konvoyunu durduran Yıldırım, sağlık görevlilerinden bilgi aldı. Biri trafik polisi olan iki yaralıya Yıldırım’ın doktoru ve TBMM sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılarla konuşup geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldırım, sağlık ekibini olay yerinde bırakarak havalimanına hareket etti. Motosikletli sürücünün trafik polisine çarptığı belirtilen kazada hastaneye kaldırılan iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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