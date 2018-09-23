‘Hedefimiz en yüksek uzlaşma’

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım şunları söyledi: “Yeni dönemde içtüzüğün uyarlanması meselesi var. Bilindiği gibi mevcut içtüzük, parlamenter sisteme uygun olarak icra ettiğimiz bir içtüzüktür. Şimdi bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre yeniden uyumlaştırılması var. Belki yeni düzenlemeler olması da söz konusudur. İçtüzük bir anlamda TBMM’nin anayasası niteliğindedir. O bakımdan mümkün olan en yüksek düzeyde uzlaşma aranması hedefimizdir. Ancak bu mümkün değilse demokrasinin kuralları işlemeye devam eder, işleyiş çözümsüz kalmaz. Ama tercihimiz uzlaşma yönündedir. Ayrıca iki tane yurtdışına asker gönderme tezkeresinin yenilenmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı’nın gönderdiği bir tezkere var. Bunlar da süreç içinde Meclis’te görüşülecek.

AF GÖRÜŞÜM BENDE SAKLI

Ben TBMM Başkanı olmadan partimin af konusundaki düşüncesini biliyorsunuz. Dolayısıyla, şu andaki sorumluluğum itibarıyla benim Meclis’e gelecek tekliflerle ilgili görüşlerimin çok da Meclis’in çalışma sistemine uygun olmayacağını düşünüyorum. Görüşlerim bende mahfuzdur ancak bundan sonra bütün grupların vereceği teklifler Meclis içerisinde değerlendirilecek, müzakereleri yapılacak ve sonuç tahakkuk edecektir. TBMM’ye sunulan bütün kanun teklifleri nasıl işlem görüyorsa bu da aynı şekilde işlem görecek. Tabii ki daha teklif sunulmadığı için detaylarını, takdir edersiniz, ben açıklamaya mezun değilim. Parti yetkilileri bu konuda kamuoyuna gerekli bilgileri de vermiş bulunuyor.

SÜREÇ DEVAM EDECEK

(Enis Berberoğlu kararı) Bu karar üzerinde hukukçular tartışıyor, farklı görüşler var ama bu tartışmanın ötesinde bir gerçek var. Bu karardan sonra Sayın Enis Berberoğlu serbest kalmıştır, tahliye edilmiştir, bu önemlidir. Bundan sonraki süreç, kendi seyri içerisinde devam edecektir.”

YARALIYA YARDIM ELİ

ÖZBEKİSTAN’a giden Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı güzergâhında denk geldiği kazaya müdahale etti. Pursaklar’daki kaza yerinde konvoyunu durduran Yıldırım, sağlık görevlilerinden bilgi aldı. Biri trafik polisi olan iki yaralıya Yıldırım’ın doktoru ve TBMM sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılarla konuşup geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldırım, sağlık ekibini olay yerinde bırakarak havalimanına hareket etti. Motosikletli sürücünün trafik polisine çarptığı belirtilen kazada hastaneye kaldırılan iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.