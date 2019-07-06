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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
06.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hedefe giderken patladı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Hedefe giderken patladı

HATAY Reyhanlı’da içinde el yapımı patlayıcı (EYP) ile bomba düzeneği olduğu belirlenen seyir halindeki otomobil infilak etti.

Patlama sonucunda 2 kişi olay yerinde bir kişi de hastanede olmak üzere 3 kişi öldü. Araçtakilerin Suriyeli oldukları, parmak izi alınarak geçici kimlik kartı (biyometrik kimlik) verildiği ve Türkiye’de yaşadıkları öğrenildi. Araç sahibinin de Suriyeli olduğu belirlendi.

KAYMAKAMLIĞA 500 METREDE

Araç, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde seyir halindeyken dün saat 12.50’de havaya uçtu. Kaymakamlık binasına 700 metre mesafede meydana gelen patlamanın ardından çok sayıda terör, istihbarat ve bomba imha uzmanı ekibi olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede motoru 60 metre uzağa fırlayan aracın bomba yüklü olduğu, araçtaki patlayıcının düzeneğe bağlandığı, ayrıca uzaktan kumandalı sistem düzeneğinin de bulunduğu belirlendi. Bölgedeki tüm güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Araçta bulunan 3 kişiden 2’si olay yerinde diğeri de kaldırıldığı hastanede öldü. Kimlik tespitine yönelik yapılan incelemede ölen 3 kişinin de Suriyeli olduğu öğrenildi. Kimliği belirlenen kişilerin geçici koruma kapsamında Türkiye’ye sığındığı, parmak izleri alınarak biyometrik kimlik verildiği ortaya çıktı.

ARAÇ SAHİBİ SURİYELİ GÖZALTINDA

Aracın içindeki bomba düzeneği ve eylem şeklinin DEAŞ’ı işaret ettiği yetkililer tarafından belirtilirken, uzmanlar hedefin ve aracın güzergahının neresi olabileceği yönünde detaylı çalışma yürütüyor. Uzmanlara göre cuma namazından dağılan kalabalık hedef alınmış olabilir. İkinci bir olasılık olarak terör örgütü YPG’nin de üzerinde duruluyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay sonrası yaptığı ilk açıklamada, “Kimlikleri tespit edildi. Geçici kimliğiyle beraber Türkiye’de yaşayan Suriyeli. Laboratuvar sonuçlarına ihtiyacımız var. Araç seyir halindeyken patladı. EYP olduğunu düşünüyoruz. Olayla ilgili tam soruşturma ve bilgiler, kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.  Emniyet yetkililerinin yaptığı çalışmalar sonucunda da akşam saatlerinde aracın sahibi olan Suriyeli gözaltına alındı. Bu kişinin terörle mücadele şubesinde sorgusu devam ediyor. Aracın ise Suriye plakalı olduğu, geçici Türk plakası takıldığı ortaya çıktı. Ölen üç Suriyelinin ise herhangi bir terör örgütüyle bağlantısına rastlanılmadı.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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