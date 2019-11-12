Hedef zümrüt yeşili Türkiye

81 İL, 2 BİN 23 NOKTA

“Şu güzel manzara ülkemizin 81 vilayetindeki 2 bin 23 ayrı noktada aynı anda yaşanıyor. 11.11.2019 tarihinde, saat 11.11’de, toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır. ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği gördüğü yüksek ilgiyle hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum’dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. Milletimizin özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın kampanyaya ilgisi bu tarihin ve saatin önümüzdeki yıllarda da ‘ağaç günü’ olarak değerlendirilmesi fikrini ortaya çıkardı. Bundan sonra her yıl milletimiz takvimler 11 Kasım’ı ve saatler de 11.11’i gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır.

KARIŞTIRANLAR NEREDELER

Milletimiz hep olduğu gibi bugün de tarih yazıyor. İstiklaline ve istikbaline yönelik saldırılara karşı verdiği mücadeleyle tarih yazıyor, terör örgütlerine karşı tarih yazıyor. Ekonomide, sanayide, ihracatta, turizmde her alanda tarih yazıyor. Ağaçlandırma, yeşillendirme ve tabiata sahip çıkma konusunda da tarih yazıyor. Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı, haftalarca sokakları ateşe vermişler, esnafımızın malını, mülkünü yağmalamışlardı. Biz işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar hani, nerede? Hiçbiri ortada yok, dikili ağaçları yok. Çünkü bunların derdi ağaç dikmek değil, Türkiye’yi bir çıra gibi yakmaktı. İşte bu yaz olanları duydunuz değil mi? Bodrum’da, Marmaris’te, İzmir’de, Antalya’da, birçok yerde ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü, onların yan kolları kendileri bunları açıkladılar, ‘Biz yaktık’ dediler. Onlar yaktılar, biz diktik.

KİMSENİN TERAZİSİ ÖLÇMEYE YETMEZ

Bunların derdi çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye’yi kuşatmaktı. Milletimizin desteğiyle bu tuzakların hepsini de boşa çıkardık. Her meselemizde olduğu gibi ağaçlandırma seferberliğimizde de milletimizle el ele, omuz omuza, gönül gönüle çalışıyoruz. Onlar sakalımızı tıraş ettiler ama bilin ki tıraş edilen sakal daha gür biter, ama biz onların kollarını kesiyoruz, o yerine gelmez. Ne mutlu bize ki ecdadımızdan miras aldığımız toprak, ağaç, orman sevgisini işte bu kampanyayla taçlandırıyoruz. Küresel ısınmanın ve iklim değişiminin gündemi işgal ettiği bir dönemde havanın, suyun, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunması için çalışıyoruz. Bizim yeşil sevdamızın adı, Cumhuriyet döneminin tamamında yapılan ağaçlandırmanın 1.5 katını 17 yılda yapabilmektir. Tabiat sevgimizin adı yanan alanların 40 katı kadar ağaçlandırma yapabilmektir. Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez.”

ORMANCI TULUMU GİYİP FİDAN DİKTİ

MİLLİ Ağaçlandırma Günü ‘11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes’ kampanyası kapsamında 81 ilde saat 11.11’de 11 milyon fidan toprakla buluştu. Ağaç dikme etkinliğinin Ankara’daki açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı. Batıkent’teki alanda ormancı tulumu giyen Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan fidanlara cansuyu verdi. Programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bulunduğu Şırnak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un bulunduğu Sinop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın bulunduğu Aksaray, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bulunduğu Antalya ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın bulunduğu Konya’daki fidan dikim alanlarıyla canlı bağlantılar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erdoğan’a, ormanlarda doğal olarak yetişen 65 bitki türü kullanarak hazırlanan tablo hediye etti. Çocuklarla “Tohumlar fidana, fidanlar ağaca” şarkısını seslendiren Erdoğan, “Bu ormanlar kuşlarımızın yuvası olacak. Yakanlar, Allah’ın laneti onların üzerine olsun. Birkaç yıl sonra buraları böyle görmeyeceğiz. Bütün bu fidanlar artık ağaca dönüşecek ve bunların arasında gelip pikniklerinizi yapacaksınız” dedi.

KENDİLERİNE YAKIŞANI YAPMIŞLAR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi için ‘temel atmama töreni’ yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, isim vermeden şöyle eleştirdi:

“Bırakın yaptığımız hizmetleri, sadece İstanbul’da yaptığımız temel atma ve açılış törenlerini tek tek saymaya kalksak günler, haftalar, aylar sürer. Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, ‘Temel atmama töreni’ yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Ben zaten pek temel atma törenine değil, daha çok açılışlara giderim, bu benim prensibim. Ama bunların yaptığına bakın; temel atmama töreni. Onun için tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler.

Ülkeye ve millete hizmet, bunların bünyesine ağır gelir. Onun için kendilerine yakışanı yapmışlar. Şimdi vatandaş orada koku başlayınca sokaklara döküldü. Aslında bu yaklaşımın adı, İstanbul’u gelecekte yeniden kokuya, pisliğe, perişanlığa mahkûm etmektir. İstanbul’un ne olduğunu, nereden geldiğini, nerede durduğunu, gelecekte nereye gittiğini bilmeyen bir zihniyetin, yapılan ve yapılmak istenen işleri anlamasını beklemek beyhudedir. İhtiyaç yok dedikleri proje işte böyle bir proje. İstanbul’a atık suyu içme suyu kalitesine dönüştürecek, kendi alanında dünyanın en modern, ileri, gelişmiş teknolojisine sahip bir tesis kazandıracaktık. Hizmet bir vizyon ve nasip meselesidir. Vizyon olmayınca nasip de bağlı olunca burada olduğu gibi önünüze gelen hazır projeyi hayata geçirme fırsatını da tepersiniz. Milletimiz bütün bunları görüyor, takip ediyor, zihninde, kalbinde not ediyor. Vakti saati geldiğinde hepsinin de hesabını birer birer soracaktır.”

İSTANBUL’A 177 BİN FİDAN

TÜRKİYE’nin 81 ilinde saat 11.11’de düzenlenen fidan dikme etkinliğine yüz binlerce katılım oldu. Her yaştan insan ellerinde fidanları toprakla buluşturup cansuyu verdi. İstanbul’da Eyüpsultan’daki Pirinççi Ağaçlandırma Sahası’nda yapılan etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. İstanbul’da 177 bin fidan toprakla buluştu. Sanatçı Haluk Levent de etkinliğe katılırken “İyi ki geldik, iyi ki herkes burada. Kampanyayı destekliyoruz. Başka Türkiye yok” dedi. m İSTANBUL

PAKDEMİRLİ: GUİNNESS’LİK REKOR

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, törende şunları söyledi: “Bugün en son baktığımda, sahiplenilen fidan sayısı 14 milyona yaklaşmıştı. 2023 yılına kadar da 7 milyarlık dünya nüfusu kadar fidan dikmiş olacağız. 11 milyon fidan dikmek demek 13 bin futbol sahası büyüklüğünde alan demek. 11 milyon fidan seferberliği ile Türkiye, Guinness Rekorlar Kitabına da adını iki rekorla yazdıracak. ‘23 bin 647 adet fidan ile Endonezya’ya ait olan ‘1 saatte en fazla fidan dikme’ dünya rekoru, bugün Çorum’da daha fazla fidan dikilerek Türkiye adına tescil ettirilecek. İkinci rekorumuz için de fidan dikerken çektirdiğiniz bir fotoğrafı ‘gelecegenefesalbum’ adresine yüklemenizi istiyoruz. Böylelikle ‘Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü’nü Guinness’e tescil ettireceğiz.”