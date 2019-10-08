Hedef sıfır belge
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, daha önce vatandaşa sunulan yaklaşık 12 bin hizmet için 42 bin belge talep edildiğini vurgulayarak, “Hizmet başına ortalama 3.5 idi. Bugün itibarıyla söz konusu oran 0.31’e düşmüş durumda. Hedefimiz sıfır belge” dedi.
Oktay başkanlığında, Beştepe’de ilgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla ‘Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Koordinasyon Toplantısı’nın sekizincisi düzenlendi. Oktay, konuşmasında bürokrasinin azaltılması ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak ‘Dijital Türkiye’ sistemini iyi bir noktaya taşıdıklarını aktardı. ‘Dijital Türkiye Versiyon 1.0’ı planlanandan 6 ay erken tamamladıklarını, versiyon 1.1’e bu yıl içerisinde başladıklarını anımsatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2019 sonunda versiyon 1.1’deki hizmetleri de tamamlamış olacağız. Dijital Türkiye Versiyon 1.0 kapsamında 7 bin 346 hizmet Dijital Türkiye kapısından sunulabilir kılındı. 2018’de 40 milyon olan Dijital Türkiye kullanıcı sayısı bugün itibarıyla 44.2 milyona ulaştı. Dijital Türkiye Versiyon 1.1 kapsamında ise hali hazırda ilave olarak tanımlanan 1144 hizmetten yüzde 57’si Dijital Türkiye kapısına entegre edildi. Sunulan yaklaşık 12 bin hizmet için 42 bin belge talep ediliyordu. Hizmet başına ortalama 3.5 idi. Bugün itibarıyla söz konusu oran 0.31’e düştü.Hedefimiz sıfır belge. Yöneticilerin veriye dayalı karar almalarını sağlayacak raporlama sistemi üzerinde de çalışmalar devam etmektedir. Önemli bir proje olarak, hizmetlerin tek durak noktasından sunulabilmesine yönelik çalışmaları da Dijital Dönüşüm Ofisimizin koordinasyonunda belli bir noktaya getirmiş bulunuyoruz. Bu yılın sonunda pilot uygulamaya da geçmiş olmayı öngörüyoruz. Sosyal yardım başvuruları artık tamamen dijitalleştirildi.”
Fuat Oktay, önümüzdeki dönem-de, tüm hizmet süreçlerinde sonuç ve verim odaklı bir anlayışla Dijital Türkiye’yi dönüştürmeye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.
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