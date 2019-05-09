Hedef sandığa gitmeyenler

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimini iptal kararının ardından CHP 23 Haziran’a hazırlanıyor. Seyrantepe’de kurulacak CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nin fiziki altyapısı için çalışmalar başladı. Merkezde İstanbul İl yöneticilerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ile Oğuz Kaan Salıcı yer alacak. Meclis grubunda ise görev yapacak milletvekilleri belirlenecek. Bir yandan Meclis Genel Kurulu çalışmalarına devam edildiği için İstanbul’a gidecek milletvekillerini grup yönetimi belirleyecek. İstanbul milletvekillerinin yanı sıra hemşeri dernekleri üzerinde etkisi olan vekiller de seçim sürecinde görev yapacak.

HEDEF 1.7 MİLYON KÜSKÜN

AK Parti gibi CHP’nin de hedefinde 31 Mart’ta sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmen yer alıyor. CHP, bu seçmenleri tespit etmek için çalışma başlattı. Öncelikle sandığa gitmeyen seçmenlerin listesi oluşturulacak. “Küskün olduğu için sandığa gitmediği” tahmin edilen bu seçmenlerin kapısını çalmayı planlayan CHP’liler bu konuda özel bir çalışma yürütecek. CHP’lilerin hedefindeki ikinci grup ise 31 Mart’ta CHP’ye oy vermeyenler. AK Parti adayı Binali Yıldırım’a belirgin oranda oy çıkan mahalleler tespit edilerek çalışmalar buralarda yoğunlaştırılacak.

CHP’de, 23 Haziran günü sandık başlarında görev yapacak avukatlar da belirleniyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN PROGRAMI

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da daha önce olduğu gibi kapalı salon toplantıları yapması planlanıyor. Kılıçdaroğlu, çalışmaları CHP Genel Merkezi’nden takip edecek. Bunun nedeni, “Yerel seçimi Türkiye seçimine dönüştürmek istemiyoruz. Bu yerel seçim ve güçlü adayımız var. Bu seçimlere yerel seçimlerden başka anlam yüklemek ülkeyi germekten başka bir işe yaramaz” sözleriyle anlatılıyor.

ÇEMBER GENİŞLETİLECEK

Bir yandan sahada çalışmaları sürerken bir yandan da daha önce İYİ Parti ile yapılan işbirliği ve Saadet Partisi’yle gerçekleştirilen dirsek teması, başka parti ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla genişletilecek. Bu çerçevede ilk temas dün DSP ile kuruldu. CHP kurmayları, diğer partilerle ve sivil toplum örgütü yöneticileriyle de bir araya gelerek işbirliği teklifi götürecek. CHP, bu görüşmelerin seçimden sonra devam edecek kalıcı bir işbirliğine dönüşmesini de amaçlıyor.