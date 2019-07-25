Hedef kayıt dışı 1 milyon kişi
‘Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’ hayata geçirilirken yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan yaklaşık 1 milyon göçmenin yakalanarak sınır dışı edilmesi çalışmaları yürütülüyor.
Tüm kentlerde kaçak göçmenlere yönelik kontrol ve aramalar yapılıyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ilgili bütün paydaşların görüşlerini alarak 6 aylık eylem planı hazırladı. Buna göre, Türkiye’nin 81 iline dağılan Suriyelilerin başta İstanbul ve İzmir olmak üzere büyükşehirlere yığılmalarının önüne geçilmek için kayıtlı bulundukları illerde kalmaları için çalışma başlatıldı. Türkiye’ye yasadışı yollardan giren ve kayıt dışı olan yaklaşık 1 milyon göçmenle ilgili il emniyet müdürlükleri ile Jandarma ekipleri, görev sahalarında ‘göçmen’ denetimlerini arttırdı. Yapılan denetimlerde yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yapanlar sınırdışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezleri’ne gönderiliyor. ‘Suça karışanlar’ sınır dışı edilirken, kayıt altında bulunan Suriyeliler ise ikametleri hangi şehirde kayıtlıysa o şehre gönderiliyor. Türkiye’ye sığınan kayıt altındaki Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için de çalışma yürütülüyor. Bu noktada Suriyeliler ile bire bir görüşmeler yapılarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla güvenliği sağlanan bölgelere dönmeleri için ikna çalışmaları ve psikolojik destek sağlanıyor. Ülkelerine geri dönmek isteyen Suriyeliler ‘gönüllülük belgesini’ imzalayıp gönderiliyor. Bu bölgelere şimdiye kadar 335 bin Suriyeli döndü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle