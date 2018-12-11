Hedef: İnanç turizmiyle 50 milyon turist
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2019’da yeni bir Türkiye markası yaratma hedefiyle hazırlanacağı ülke tanıtımında inanç turizmine vurgu yapacak.
Aralarında Mardin Deyrulzafaran Manastırı, Harran, Noel Baba Kilisesi’nin de olduğu üç semavi dine ait 15 eser öne çıkarılacak. 50 milyon turist çekme hedefinde önemli paya sahip olması planlanan eserler “Ayasofya Müzesi (İstanbul), Sultanahmet Camisi (İstanbul), Süleymaniye Camisi (İstanbul), Noel Baba Kilisesi (Demre/Antalya), Kapadokya (Nevşehir), Efes (İzmir), Aziz Pierre Kilisesi (Antakya), Aya İrini (İstanbul), Selimiye Camisi (Edirne), Meryem Ana Evi (İzmir), Mevlevi Dergâhı (Konya), Deyrulzafaran Manastırı (Mardin), Sümela Manastırı (Trabzon), Harran (Şanlıurfa), Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası (Sivas)” olarak sıralandı.
MANİSA SARD SİNAGOGU
Ayrıca Dışişleri Bakanlığı başkanlığında, İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir komite kuruldu. Bu komite de inanç turizmi doğrultusunda Hıristiyanlık açısından önemli olan dokuz merkez belirledi. Bu merkezler de “Hatay-Merkez: St. Pierre Anıt Müzesi, İçel-Tarsus: St. Paul Anıt Müzesi, İzmir-Selçuk: Meryem Ana Evi, Antalya-Demre: St. Nicola Kilisesi, Bursa-İznik: Ayasofya Camisi, Manisa-Sard: Sard Sinagogu, Manisa-Alaşehir: Alaşehir Kilisesi, Manisa-Akhisar: Akhisar Kilisesi, Isparta-Yalvaç: Pisidia Antik Kenti, Nevşehir-Derinkuyu: Ortodoks Kilisesi, Denizli-Pamukkale: Laodikya Antik Kenti” olarak sıralandı.
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