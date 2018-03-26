Hedef % 60’ın üzeri

YERELDE GÖNÜL İTTİFAKI

“Bir ülkenin terörle mücadelesine dönük siz bir takım yaptırımlardan bahsediyorsunuz. İnsanların iradesinin korunması için yapılır terörle mücadele. Biz özgürlük mücadelesidir. Terörle mücadelenin bir sonucu olarak bölgede yaşayan insanlar günlük hayatlarını sürdürebiliyorlar Türkiye, köşeye sıkıştırılarak, bir takım bitmez tükenmez ödevler verilerek kapıda bekletilecek bir ülke değil.

Kendi vatanına, devletine önem gösteren herkesle bir ve beraber olduğumuzu biz söylüyoruz.

(Fatih Erbakan isminin konuşulması) İsimler üzerinden gitmeyelim, bu ilkeler etrafında herkese kapımızın açık olduğunu söylüyoruz. Yerelde bu tür ittifaklar hep oluşturdular bu yeni bir şey değil. Yerel siyasetle genel siyaset çok farklıdır. Milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili merkezden siyaset yapabilirsiniz ama yerel seçimle ilgili yapamazsınız. Yerel dinamikler karşılıklı hassasiyet esasında görüşür. Yerel seçimler geldiğinde muhtemelen aynı hassasiyette olan, aynı kaygıları taşıyanlar yerel dinamikler etrafında oturup konuşacaklardır ve bu konuda bir görüş birliğine varacaklardır. Biz buna ister gönül ittifakı ister birlik beraberlik diyelim, sonuçta bu olacaktır.

BBP’DE HEYECAN GÖRÜYORUZ

Bunu sadece AK Parti için söylemiyorum, MHP de kongrelerini tamamladı. BBP’de ciddi bir heyecan görüyoruz. Tarih boyunca her zaman yüksek hedeflere dair büyük inancı olanlar kazanmıştır. CHP’ye baktığım zaman bırakın inancı, CHP’nin bir hedefi yok. Motivasyonu yok. Harekete geçecek enerjisi yok. CHP’nin bir siyaset ürettiğini söyleyebilir miyiz?”