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    HDP'nin Soylu iddiası

    ANKARA
    28.06.2018 - 01:41 | Son Güncelleme:

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini Ağrı Doğubayazıt’ta bir AK Partili müşahidin öldürülmesiyle ilgili telefonla aradığını belirterek, infazdan partilerinin sorumlu tutulduğunu söyledi.

    Buldan, görüşmeyi şöyle aktardı: “Dün (önceki gün) İçişleri Bakanı’ndan bir telefon aldım. Bakan beni arayarak Ağrı Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt köyünde kendilerinin müşahidi olan bir insanın infaz edildiğini ve bu infazdan partimizi sorumlu tuttuğunu söyledi. İnfazın partimizle bağlantılı olduğu ima etti. Suruç’ta olduğu gibi yapanlar cezalandırılmıyor, olayla alakası olmayanlar sorumlu tutuluyor. Soylu ‘Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok. Sizler sorumlusunuz, nereye gidiyorsanız gidin. CHP’ye mi Avrupa’ya mı gidiyorsunuz, nereye giderseniz gidin’ gibi ifadeler kullandı, saçma bir konuşmayla karşı karşıya kaldım.”

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    Etiketler: Süleyman Soylu , HDP , Pervin Buldan , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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