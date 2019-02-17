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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mert Gökhan KOÇ/ANKARA
17.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

HDP’nin sloganı ‘Ya me ye’ oldu

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HDP’nin sloganı ‘Ya me ye’ oldu

Seçim beyannamesini dün açıklayan HDP, sloganını Türkçede ‘Bizim’ anlamına gelen Kürtçe ‘Ya me ye’ olarak duyurdu. HDP’nin Türkçe seçim sloganı ise ‘Birlikte Demokrasiye’ olarak belirlendi. HDP’nin dünkü aday tanıtım toplantısında eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, partinin seçim beyannamesini sahnede birlikte açıkladı.

Buldan, hiçbir zaferin çiçekli yollardan geçmediğini belirterek, şunları söyledi:

“Yürüdüğümüz yolda engeller ve baskılar var ama zafere ulaşacağımızdan adımız gibi eminiz. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine fütursuzca baskıya maruz bırakılan, kesintisiz her gün yönetici ve üyeleri gözaltına alınan bir parti yoktur. Bu iktidarı yerelden başlayarak geriletmemiz, yeni bir yaşam alanı açmamız gerekir. Kentlerimizi kazanırsak saray rejimi çözülecek ve mutlaka kaybedecektir. ‘Ya me ye’ dedik, halka ait olanı gaspçı kayyumların elinden kurtarıp bu halka iade etmek için yola çıktık.” Temelli ise “İşsizlik yüzde 12.3’e çıkmış durumda. Geçim sıkıntısı her eve girdi, her haneye bulaştı. 80 milyonluk bir ülkenin gıda sorununu 80 kamyon ile çözmeye çalışan bir iktidar, bu ülkeyi nereye sürüklediğinin fotoğrafını bize sunuyor. 5 yılda 500 binden fazla esnaf iflas etti. Çiftçiler perişan mazot alamıyor, gübre alamıyor ama bu tarım terörünün suçlusu olarak çiftçiler gösteriliyor. Bu ülkeyi bu felakete sürükleyen bu iktidardır” diye konuştu.

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