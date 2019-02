HDP’nin sloganı ‘Ya me ye’ oldu

Buldan, hiçbir zaferin çiçekli yollardan geçmediğini belirterek, şunları söyledi:

“Yürüdüğümüz yolda engeller ve baskılar var ama zafere ulaşacağımızdan adımız gibi eminiz. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine fütursuzca baskıya maruz bırakılan, kesintisiz her gün yönetici ve üyeleri gözaltına alınan bir parti yoktur. Bu iktidarı yerelden başlayarak geriletmemiz, yeni bir yaşam alanı açmamız gerekir. Kentlerimizi kazanırsak saray rejimi çözülecek ve mutlaka kaybedecektir. ‘Ya me ye’ dedik, halka ait olanı gaspçı kayyumların elinden kurtarıp bu halka iade etmek için yola çıktık.” Temelli ise “İşsizlik yüzde 12.3’e çıkmış durumda. Geçim sıkıntısı her eve girdi, her haneye bulaştı. 80 milyonluk bir ülkenin gıda sorununu 80 kamyon ile çözmeye çalışan bir iktidar, bu ülkeyi nereye sürüklediğinin fotoğrafını bize sunuyor. 5 yılda 500 binden fazla esnaf iflas etti. Çiftçiler perişan mazot alamıyor, gübre alamıyor ama bu tarım terörünün suçlusu olarak çiftçiler gösteriliyor. Bu ülkeyi bu felakete sürükleyen bu iktidardır” diye konuştu.