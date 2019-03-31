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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.03.2019 - 23:32, Son Güncelleme:

HDP'nin oylarında büyük düşüş!

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HDP'nin oylarında büyük düşüş!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle kayyum atanan belediyelerin bulunduğu illerde HDP'nin oylarında büyük düşüş yaşandı.

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde batıda bazı illerde aday göstermedi. Resmi olmayan sonuçlara göre HDP, yerel seçimlerde yüzde 3,9 oy aldı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle bazı belediyelere kayyum atanan illerde HDP'nin oyunda düşüş yaşanması dikkati çekti.

Kayyum atanan Diyarbakır, Mardin, Van, Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli'de oy düşüşleri yaşayan HDP, Şırnak, Ağrı ve Bitlis'te AK Parti'nin gerisinde kalarak, belediye başkanlıklarını kaybetti. HDP, 2014 yerel seçimlerinde Iğdır ve Tunceli'de de seçimleri kaybetti. Iğdır'da MHP, Tunceli'de ise TKP'nin adayı seçimleri kazandı.

HDP'NİN KAYYUM İLE YÖNETİLEN İLLERDE OYLARI DÜŞTÜ

HDP'nin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı oy oranları Van'da yüzde 53'ten yüzde 50'ye, Siirt'te yüzde 49'dan yüzde 48'e, Tunceli'de yüzde 42'den yüzde 28'e, Hakkari'de yüzde 66'dan yüzde 59'a, Şırnak'ta yüzde 59'dan yüzde 35'e, Ağrı'da yüzde 51'den yüzde 37'ye, Bitlis'te yüzde 43'ten 33'e, Muş'ta yüzde 40'tan yüzde 30'a düştü.

HDP oylarında en büyük düşüş ise Şırnak'ta yaşandı.

2014 yerel seçimlerinde Şırnak'ta yüzde 59 oy ile belediye başkanlığı seçimlerini kazanan HDP, 31 Mart seçimlerinde ise yüzde 35 oy aldı. AK Parti ise Şırnak'ta 2014 seçimlerinde aldığı yüzde 29 olan oy oranını artırarak, yüzde 62 oy oranıyla kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.
AK Parti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da HDP'nin elinde bulunan ve kayyum atanan çok sayıda ilçede de seçimi kazandı.

HDP'nin 2014 seçimlerinde yüzde 42 oy oranı ile kazandığı Tunceli'de ise TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu seçimi kazandı.

HDP, kesin olmayan sonuçlara göre, 3'ü büyükşehir olmak üzere 7 il, 50 ilçe de belediye başkanlığını aldı.

MHP ile ittifakın AK Parti'de Kürt oylarının kaybına neden olacağı iddialarının aksine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Cumhur İttifakı'na gelen oylar arttı.

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