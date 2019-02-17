‘HDP’lileri yürütmedik şapa oturdular, şapa’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün bir araya gelmiş bir şeylerin ittifakını kurduklarını zannediyorlar. Temel Bey, Kemal Bey, Meral Hanım, sen ittifaka gelmedin, tezgaha geldin tezgaha. Sen HDP’nin, PKK’nın, FETÖ’nün ve Amerika’nın tezgahına geldin” dedi. Yürümek isteyen HDP’lilerle ilgili olarak da “HDP’li vekillere inanıyorlar. Gerçi ‘yürüyen’ demeyelim. Yürütmedik de. Şapa oturdular, şapa” ifadelerini kullandı.
AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi MHP ile Buluşma Toplantısı’nda konuşan Soylu,şunları söyledi: “Şimdi biz 2 partiyiz. Karşımızda da bir ittifak var. İYİ Parti, Saadet, CHP ve bir de bunların mıknatısı, yöneticisi HDP ve FETÖ var. Görüntü açıktır, tablo nettir. Dün darbecilerle, vesayet kurumlarıyla, yabancı istihbarat örgütleriyle bu ittifakı kurmuşlardı, bugün de bunlara bir de yolunu, istikametini şaşırmış partiler eklendi. Dün SSK’ye aklı yetmeyenler, dün İçişleri Bakanlığına aklı yetmeyenler, bugün bir araya gelmiş bir şeylerin ittifakını kurduklarını zannediyorlar. Belediyelere kayyum atayarak PKK’nın şah damarını kestik. Dertleri belediyecilik yapmak değildir, o damarı yeniden açmaktır. Bunu CHP’ye, bu ittifaktaki diğer partilere anlatamıyoruz.”
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