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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
17.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘HDP’lileri yürütmedik şapa oturdular, şapa’

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‘HDP’lileri yürütmedik şapa oturdular, şapa’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün bir araya gelmiş bir şeylerin ittifakını kurduklarını zannediyorlar. Temel Bey, Kemal Bey, Meral Hanım, sen ittifaka gelmedin, tezgaha geldin tezgaha. Sen HDP’nin, PKK’nın, FETÖ’nün ve Amerika’nın tezgahına geldin” dedi. Yürümek isteyen HDP’lilerle ilgili olarak da “HDP’li vekillere inanıyorlar. Gerçi ‘yürüyen’ demeyelim. Yürütmedik de. Şapa oturdular, şapa” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi MHP ile Buluşma Toplantısı’nda konuşan Soylu,şunları söyledi: “Şimdi biz 2 partiyiz. Karşımızda da bir ittifak var. İYİ Parti, Saadet, CHP ve bir de bunların mıknatısı, yöneticisi HDP ve FETÖ var. Görüntü açıktır, tablo nettir. Dün darbecilerle, vesayet kurumlarıyla, yabancı istihbarat örgütleriyle bu ittifakı kurmuşlardı, bugün de bunlara bir de yolunu, istikametini şaşırmış partiler eklendi. Dün SSK’ye aklı yetmeyenler, dün İçişleri Bakanlığına aklı yetmeyenler, bugün bir araya gelmiş bir şeylerin ittifakını kurduklarını zannediyorlar. Belediyelere kayyum atayarak PKK’nın şah damarını kestik. Dertleri belediyecilik yapmak değildir, o damarı yeniden açmaktır. Bunu CHP’ye, bu ittifaktaki diğer partilere anlatamıyoruz.”

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