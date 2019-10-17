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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.10.2019 - 19:46, Son Güncelleme:

HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı ve meclis üyesi tutuklandı

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HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı ve meclis üyesi tutuklandı

Hakkari'nin Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve belediye meclis üyesi Ferhat Kut, tutuklandı.

Hakkari'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Yaşar ve Sarı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

HDPli Yüksekova Belediye Başkanı ve meclis üyesi tutuklandı

Savcılıktaki sorgu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Yaşar, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", Sarı da "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltıhna alınan Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman da "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklanmıştı.

HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve belediye meclis üyesi Ferhat Kut, tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Nergiz ve belediye meclis üyesi Kut tutuklandı, Mehmet Emin Alkan serbest bırakıldı.

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