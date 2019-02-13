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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN / DHA
13.02.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

HDP'li vekillerin Leyla Güven'e destek yürüyüşüne izin verilmedi

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HDP'li vekillerin Leyla Güven'e destek yürüyüşüne izin verilmedi

HDP Milletvekili Leyla Güven'in bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla Van'da yürümek isteyen HDP'li vekillere polis izin vermedi. Gösteri ve yürüyüşlerin yasak olduğu kentte, 4 vekil oturma eylemi başlatırken, polis de çevrede önlem aldı.

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  • HDPli vekillerin Leyla Güvene destek yürüyüşüne izin verilmedi
  • HDPli vekillerin Leyla Güvene destek yürüyüşüne izin verilmedi
  • HDPli vekillerin Leyla Güvene destek yürüyüşüne izin verilmedi
  • HDPli vekillerin Leyla Güvene destek yürüyüşüne izin verilmedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in 98 gündür sürdürdüğü açlık grevine destek vermek amacıyla Van'da, HDP İl binasında toplanan grubun dışarı çıkmasına izin verilmedi. Bina önünde önlem alan polis ekipleri, parti yöneticileriyle görüşüp, grubun dağılmasını istedi. Binada bulunanlar küçük gruplar halinde dağılırken, Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Van Milletvekilleri Muazzez Orhan ve Murat Sarısaç kentin en işlek caddelerinden biri olan Kazım Karabekir Caddesi'nde, Güven'e destek için yürümek istedi. Bir süre yürüyen vekillere, polis tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine 4 vekil, bir giyim mağazasının önünde, kaldırımda oturma eylemine başladı. Polis ise vekillerin etrafında çember oluşturup, güvenlik önlemi aldı. Bu arada, uyarılara karşın bölgeden uzaklaşmayan 2 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliği, dün yaptığı açıklamada kentte yapılması planlanan gösteri ve yürüyüşleri 4 günlüğüne yasaklamıştı.

ŞANLIURFA’DA DA HDP’LİLERİN YÜRÜYÜŞÜNE İZİN VERİLMEDİ

ŞANLIURFA’da aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu grubun açlık grevindeki Leyla Güven’e destek vermek amacıyla yapmak istediği yürüyüşe polis ve jandarma ekipleri izin vermedi.

Bölücübaşı Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek için Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a gitmek isteyen, aralarında HDP Milletvekilleri Mahmut Toğrul, Ömer Öcalan, Ayşe Sürücü ve Nusrettin Maçin’in de bulunduğu grup, Birecik ilçesinde toplandı. Grup, polisin Şanlıurfa Valiliği'nin kent genelinde gösteri ve yürüyüşleri 15 gün süreyle yasakladığını bildirmesi üzerine dağıldı. HDP’li vekiller daha sonra Suruç ilçesine geçerek, burada toplanan kalabalıkla birlikte yürüyüş yapmak istedi. Aligör Mahallesi girişinde önlem alan jandarma ekipleri, yürüyüşe izin vermedi.

Suruç’tan Şanlıurfa’ya giden HDP'li  vekiller Mahmut Toğrul, Ömer Öcalan, Ayşe Sürücü ve Nusrettin Maçin, parti binasında partililer ile biraraya geldi. Polis, parti binası çevresinde TOMA ve zırhlı araçlarla yoğun güvenlik önlemi aldı. Kent merkezinde planladıkları yürüyüş de polisin izin vermemesi nedeniyle iptal olan HDP'lilerin parti binasındaki bekleyişleri devam ediyor.

 

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