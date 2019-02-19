HDP’li vekilden kartvizit önergesi
HDP Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ‘Kürtçe kartvizit’ önergesi verdi.
3 Ekim 2018’de TBMM Basımevi elektronik sipariş sisteminde bir tarafı Kürtçe diğer tarafı Türkçe kartvizit talebinde bulunduğunu belirten Koçyiğit, “Çift dilli kartvizit talebim hiçbir gerekçe bildirilmeden 4 Ekim 2018’de reddedildi. TBMM Basımevi Türkçe dışında İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinde kartvizit basımı yapmaktadır” dedi. Önergeye Başkan Yıldırım adına Başkanvekili Mustafa Şentop, “TBMM Başkanlık Divanı’nın 18 Ocak 2019 kararı gereğince, kartvizit talepleri Türkçe ücretsiz basılabilmektedir. Diğer dillerde kartvizit talepleri, 24 Ocak 2019 tarihli Başkanlık Oluru çerçevesinde Basımevi Ücret Tarifesi üzerinden ücretlendirilerek basılmaktadır” yanıtı verdi.
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