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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
19.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

HDP’li vekilden kartvizit önergesi

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
HDP’li vekilden kartvizit önergesi

HDP Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ‘Kürtçe kartvizit’ önergesi verdi.

3 Ekim 2018’de TBMM Basımevi elektronik sipariş sisteminde bir tarafı Kürtçe diğer tarafı Türkçe kartvizit talebinde bulunduğunu belirten Koçyiğit, “Çift dilli kartvizit talebim hiçbir gerekçe bildirilmeden 4 Ekim 2018’de reddedildi. TBMM Basımevi Türkçe dışında İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinde kartvizit basımı yapmaktadır” dedi. Önergeye Başkan Yıldırım adına Başkanvekili Mustafa Şentop, “TBMM Başkanlık Divanı’nın 18 Ocak 2019 kararı gereğince, kartvizit talepleri Türkçe ücretsiz basılabilmektedir. Diğer dillerde kartvizit talepleri, 24 Ocak 2019 tarihli Başkanlık Oluru çerçevesinde Basımevi Ücret Tarifesi üzerinden ücretlendirilerek basılmaktadır” yanıtı verdi.

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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