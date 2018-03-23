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    HDP'li vekil Osman Baydemir'in cezası onandı

    AA
    23.03.2018 - 12:59 | Son Güncelleme:

    Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onayladı.

    Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesindeki duruşmaya Baydemir ve avukatı katılmadı.

    Mahkeme, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinin Baydemir'e Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde polise hakaret suçundan verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis kararına yapılan itirazı değerlendirdi.

    Heyet, sanık Baydemir'e hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Böylelikle karar kesinleşti.

    Baydemir hakkında, 2012 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanıyken, valilik önündeki polislere hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucunda 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Etiketler: osman baydemir , hapis cezası , hakaret davası , NoMobil , gündem
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